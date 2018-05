Käes on ettevõtete ostu ja müügi aeg

Globaalsel ettevõtete ostu- ja müügitehingute (M&A) turul on tänavu oodata suurt aktiivsust, sest tehingute koguväärtus murdis juba esimeses kvartalis läbi triljoni USA dollari piiri, selgub KPMG Internationali analüüsist.

KPMG Internationali analüüsi M&A Predictor põhjal kasvab huvi tehingute vastu tänavu 5 protsenti ning tehingute läbiviimise võimekus suureneb 17 protsenti. Eelmisel aastal jäi huvi kasv ühe protsendi juurde.

Alust optimistiks annab ka tõik, et KPMG Internationali andmetel kasvas tänavu esimeses kvartalis tehingute keskmine väärtus tervelt 42 protsenti, ulatudes viimase kümne aasta kõrgeima näitaja, 124 miljoni USA dollarini.

Nõudlus korralike varade ja ettevõtete järele püsib kõrge ning seda toetavad soodsad kapitaliturud ja madalad intressimäärad, kommenteeris KPMG Internationali M&A valdkonna juht Philip Isom.

"Eestis tehti tänavu esimeses kvartalis lausa 60% rohkem M&A-tehinguid kui eelmisel aastal samal ajal," nentis KPMG Balticsi M&A ja ettevõtte rahanduse teenuste juht Imre Visse. Kuigi enamiku tehingute maht ei ole avalik informatsioon, on sel aastal juba tehtud Eesti mõistes suuri tehinguid: Magnetic MRO müük Guangzhou Hangxin Aviation Technologyle, Santa Monica Networksi ost Elisa poolt ning Euro Oili müük Alexela Oilile, Hansaposti ja Hobby Halli ühinemine, loetles Visse ja lisas, et mitu suurtehingut on lõpetamise järgus ning märgid viitavad sellele, et tänavu on oodata M&A tehingute kümne aasta rekordit.

KPMG on auditi-, maksu-, õigus- ja ärinõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtjate ülemaailmne võrgustik, mis tegutseb 154 riigis. Eestis tegutseb KPMG 1992. aastast ja ettevõttes töötab üle saja audiitori ja nõustaja.