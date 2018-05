Aivo Adamson võttis end töötuna arvele

Kuni finantsjärelevalve Versobanki uksed päevapealt kinni lõi, oli Aivo Adamsonil töökoht panga juhatuse esimehena. Ootamatult töö kaotanud, tegi tippjuht sama, mida tavainimenegi – võttis end töötuna arvele.

"Pärast Versobanki likvideerimisotsuse kätte saamist läksin ja võtsin ennast töötukassas arvele, et mõista ka seda protsessi meie riigis," avaldas Adamson veebiväljaandes Edasi ilmunud kirjatükis.

Ta tõi esile, et on olnud mitmete ettevõtete juht ja juhatuse liige ning püüdnud oma tööga Eesti elu arendada ja paremaks muuta. Oma üllatuseks sai ta aga teada, et sab pärast kuuajalist töötuks olemist 5,32 eurot päevaraha tööotsimise toetuseks. "Aga elamiseks?" küsis Adamson.

Endine tippjuht ja praegune töötu tõdes ka, et 2017. aastal laekus riigile tema töötasudega seotud makse rohkem kui 240 000 eurot. "Hakkasin mõtlema, et olgu, ju ma olen siis selle 5,32 euri vääriline, aga kuhu läheb ülejäänud osa?"

