Raudtee hanketüli tirib soomlase kohtu ette

"Jääb kokkumängu tunne. Kedagi on nagu väga oodatud ja tema jaoks on kohendatud hanketingimusi," on varem öelnud KMG Inseneriehituse juht Arno Elias. Eesti Raudtee eitab kokkumängu.

Topeltmängus kahtlustataval soomlasel Kimmo Örnil võib olla tihedam side ettevõttega, mida ta soovitas Eesti Raudteed nõustades. Täna astub Örn tunnistajana kohtu ette.

KMG kahtlustab, et Örn võis saada infot, mis hiljem Miprole hankel osaledes kasuks tuli. Mida Örn toona Eesti Raudtees nägi, selgub täna kohtus, kuhu ta on tunnistama kutsutud. Veebruaris kinnitas Örn Äripäevale, et aastal 2015, kui tal oli leping Eesti Raudteega, polnud tal Miproga seost. Küsimusele, kas tal on siis Miproga side varasemast, Örn enam ei vastanud. Äripäeva värsketel andmetel töötas Örn Mipros aga juba aastal 2006. Vähemalt tuleb see välja tema CV-st, kus kirjas ka Örni hilisema ettevõtte Taskfield kliendid.

Tundub, et Kimmo Örn on Miproga seotud olnud juba üle kümne aasta. Arno Elias KMG juht

Mipros töötas Örn aastatel 2006 ja 2007 tootejuhina. Seejärel pani ta püsti ettevõtte Taskfield OY, mille töökirjelduse lahtris seisab, et firma tegeleb näiteks liikluskorraldussüsteemide projekteerimise ja ehitamisega ning konsultatsioonidega. Juurde on märgitud Mipro, Eesti Raudtee, Soome raudtee-ehitusettevõtted, mille all peetakse arvatavasti silmas kliente. Seega võib olla, et Örni firma Taskfield tegi juba aastaid koostööd Miproga, mida ta nimeliselt kolm aastat tagasi ka Eesti Raudteele soovitas.

„Tundub, et ta on Miproga seotud olnud juba üle kümne aasta. On näha, et ta on Miprole töötanud ja Taskfield Miprole hiljem töid teinud, aga huvide konflikti on väga raske tõestada,“ ütles KMG juht Arno Elias.

Juhul, kui lauale pandaks Örni firma samaaegsed lepingud nii Mipro kui ka Eesti Raudteega, oleks huvide konflikt selge. "Kui aga polnud samaaegseid lepinguid, siis Örn ütleb, et tegin ühe töö ära, tõmbasin joone vahele ja tegin teise töö," oletas Elias ja lisas, et tänasel kohtuistungil tahavad nad teada, millist infot Örn Eesti Raudtees töötades sai.

Vastuseid ei andnud