Eesti Raudtee huvide konflikt taas üleval

Eesti Raudtee ja KMG Inseneriehituse kohtuvaidluses hinnangu andnud riigikohus saatis asja tagasi teise astme kohtusse, soovitades korralikumalt süüvida võimalikku huvide konflikti.

Eesti Raudtee, Mipro ja Örn ise on huvide konflikti ei näe. Sama meelt oli viimati ka ringkonnakohus, kuid nüüd leidis riigikohus, et teised kohtud pidanuks hoopis põhjalikumad olema, mitte tegema järeldusi kaudsete tõendite põhjal.

Äripäev kirjutas veebruaris , et kallis liiklusjuhtimise hange ajas tülli Eesti Raudtee ja firma KMG. Nimelt läks töö KMG asemel teistest kordi madalama pakkumise teinud Soome firmale Mipro, mille hingekirjas on Kimmo Örn, kes sama hanke ettevalmistamise ajal Eesti Raudtees konsultandi rollis oli.

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht ütles läinud kuul, kui riigikohus KMG kassatsioonkaebuse menetlusse võttis, et riigifirma arvamus ei ole muutunud. "Alama astme kohtud on langetanud õige otsuse ja kassatsioonkaebus on põhjendamatu," lausus Monika Kaljusaar ja lisas, et loodetavasti jätab kohus kaebuse rahuldamata.

Osaliselt läks teisiti. Riigikohtu kolleegiumi värskest otsusest selgub, et ringkonnakohus teadis, et võib saada järelduste tegemiseks otseseid tõendeid sellest, millistele andmetele pääses Örn Tallinna-Keila-Paldiski liiklusjuhtimissüsteemi projekti konsultandina Eesti Raudtees ligi ja kas Mipro võis tänu sellele saada kasulikku infot hankel osalemiseks.

Kõige täpsema vastuse suudab anda ainult Örn, samuti sel ajal Eesti Raudtees töötanud inimesed. Seega ei suutnud alama astme kohtud riigikohtu sõnul veen­valt põhjendada, miks nad tunnistajate üle­kuulamise taotlusi ei rahuldanud.

Kui nüüd aga tuleb kohtuvaidluses välja, et Örnil oligi vastupidiselt seni väidetule hanke ettevalmistamisel infot, mis võis Miprole kasuks tulla, siis peab riigikohtu sõnul välja selgitama, milliseid ennetavaid samme Eesti Raudtee mõju vältimiseks astus. Ehk siis, kas ettevõte avaldas kogu vastava info teistele pakku­jatele ja andis pakkumuste esitamiseks piisavalt pika tähtaja.

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht rõõmustas praegu, et riigikohus nõustus VAKO ja teiste kohtutega, et Mipro pakkumuse maksumuses ei ole probleemi ja Mipro töötajad on piisavalt pädevad.

"Oleme valmis andma huvide konflikti küsimuses täiendavaid selgitusi," kinnitas Kaljusaar ja jäi selle juurde, et huvide konflikti polnud.

Karm kriitika

KMG juhatuse liige Indrek Pappel on varem karmilt Örni kritiseerinud. „Tõeline konsultant ei tee sellist asja, et konsulteerib tellijat ja siis läheb töövõtja poole üle. Soome konsultandid on tegelikkuses hinnatud inimesed. Nad ei tee selliseid trikke. See on häiriv tegur. See, kas ta tegi seal tund aega tööd või kaks kuud, ei ole oluline. Fakt on kole.“

Örn tunnistas, et konfidentsiaalsuslepingut tal ei olnud. „Ma ei saa teie küsimusest aru. Millist delikaatset informatsiooni? Sel ajal ei olnud midagi tehtud hanke jaoks, vähemalt minuga seda ei jagatud,“ kostis ta ja lisas samas, et temaga sõlmiti leping, mille põhjal tasu maksti.

Örni ülemus Juha Nurmi ei kommenteerinud võimalikku huvide konflikti. Küll rõõmustas, et Mipro laieneb Balti riikidesse - konkurentsivõimeline hind ja Mipro tulek on siinsele raudteeturule kasulik. Küsimusele, kas Mipro siht on Rail Balticu ehitamine, Nurmi ei vastanud. Samuti jäi vastuseta, kuidas suudab Mipro madalat hinda pakkuda.

Eesti Raudtee arvas, et liiklusjuhtimisprojekt õnnestub ära teha 28,7 miljoni euroga. Ometi saabus läinud aastal Eestisse üllataja. Soomlaste Mipro.

Mipro tuli lagedale 16,5 miljoni euroga ehk siis lubas arvatust umbes 43% väiksemat hinda. Teiseks jäänud KMG Inseneriehituse ja Tšehhi firma AŽD Praha pakkumine oli Mipro omast juba pea 65% kallim.

Viimaseks maandunud Thales Latvia kaotus ulatus 137 protsendini, nende pakkumine ulatus veidi üle 39 miljoni euro. Muu seas lükkas Eesti Raudtee hankelt välja ühispakkujad Siemensi ja Corle, kes olevat varem olnud Eesti Raudtee lemmikud. Nemad lubasid töid teha 29,6 miljoni euroga.