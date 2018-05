Soome lennuliiklust ohustavad droonid

Äripäev 17. mai 2018, 11:19

Eelmisel nädalal tuvastati Soome suurima lennuvälja, Helsingi külje all asuva Vantaa õhuruumis tervelt viis drooni, vaatamata sellele, et nende õhkutõus on lennuraja läheduses rangelt keelatud, vahendas Yle uudisteportaal.