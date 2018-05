USA ja Hiina sõlmisid kaubandussõjas vaherahu

Hiina ja USA jõudsid kokkuleppele, et panevad kaubandussõja praegu ootele ega tõkesta üksteise kaubavahetust tollidega, vahendas Reuters Hiina riiklikku uudisteagentuuri Xinhua.

Hiina on lubanud märkimisväärselt suurendada USAst imporditavate kaupade ja teenuste osakaalu. See oli Ühendriikide peamine nõudmine kaks päeva kestnud kaubanduskõnelustel.

"Me paneme kaubandussõja ootele," ütles USA rahandusminister Steve Mnuchin täna telekanalile Fox News. "Leppisime kokku, et paneme tariifid ootele kuni proovime paika panna edasist raamistikku," selgitas ta. Mnuchin ja USA presidendi Donald Trumpi majandusnõunik Larry Kudlow ütlesid, et laupäeval Hiina ja Ameerika läbirääkijate vahel sõlmitud kokkuleppe pani aluse raamistikuks, millega vältida kaubandusdefitsiiti tulevikus.

Peking ja Washington teatasid laupäeval, et räägivad täpsemalt läbi meetmeid, kus Hiina impordib Ühendriikidelt rohkem energiat ja põllumajandustooteid, et vähendada 335 miljardi dollari suurust kaubadusdefitsiiti. Washington on juba varem nõudnud, et Hiina vähendaks oma kaubanduse ülejääki 200 miljardi dollari võrra. Ühisavalduses ei olnud sellest numbrist juttu.

Mnuchini ja Kudlow sõnul sõidab USA kaubandusminister Wilbur Roos Hiina, et kohapeal vaadata, millistes valdkondades saaks veel importi kasvatada. Mnuchin ütles, et USA loodab suurendada põllumajandustoodete eksporti Hiinasse 35-40 protsenti ja kahekordistada energiaostusid järgneva 3-5 aasta jooksul.