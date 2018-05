Endover emiteeris 7,5 miljoni euro eest võlakirju

Endover teatas, et emiteeris teist korda võlakirju, et finantseerida Põhja-Tallinnas endise Balti Manufaktuuri kompleksi arendust.

Arenduse võlakirjade väljastamine on planeeritud kahte ossa ning selle kogumaht on 10 miljonit eurot. Endoveri tegevjuht Robert Laud lisas, et esimeses osas oli eesmärk koguda 5,5 miljonit, kuid investorite suure huvi tõttu kogunes märkimisavaldusi oluliselt rohkem, üle 7 miljoni euro.

Tehingut nõustanud Redgate Capitali partner Aare Tammemäe kommenteeris, et võlakirja ülemärkimise taga on Endoveri eelmise projekti edu ning Balti manufaktuuri ajaloolise hoone eripära ning Põhja-Tallinna arenev piirkond.