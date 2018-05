Microsoft lõpetab ettevõtete Skype’i arenduse

Tehnoloogiafirma Microsoft lükkab ettevõtteid jõuliselt pilvepõhise meeskonnatööriista Teams poole, kirjutab Kauppalehti.

Ettevõtetele suunatud Skype for Business Online’i arendus lõpetatakse, aga seda toetatakse veel üleminekuaja jooksul, mis kestab mõne aasta.

Microsofti pilveteenustele keskendunud Sulava tegevjuht Aki Antman ütles lehele, et suund on selge. Microsoft arendab pilvepõhist Teamsi ja Skype for Business Online’i arendus on lõppemas.

„Skype for Business Online’i toetamise lõpetamise aja kohta pole midagi teada antud, aga õhutame kliente võimalikult kiiresti Teamsi katsetama, et üleminek sellele kulgeks rahulikult,“ ütles Microsofti tehnoloogiastrateeg Vesa-Matti Paananen. Ta viitab siin just nimelt pilves toimivale online-versioonile, sest kohalikul serveril toimiv Skype for Business jääb alles.

„Skype for Business Online kaob täielikult. Teams on täiesti uus tänapäevane kood,“ kinnitab Paananen.