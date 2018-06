Skype'i uus juht: on pakutud kohta ka Microsofti peakontorisse

Ainult tellijale

Skype'i Eesti arenduskeskuse uue juhi Tanel Ermi sõnul on töötajate liiklus Microsoftis mitmesuunaline, ka talle on pakutud tööd ettevõtte peakontoris, aga Ermile meeldib Eestis rohkem.

See on üks naljakas lugu. Minu esimeses töökohas, Tele 2s, kes omandas everyday.com-i portaali, oli tore kolleeg nimega Siim Töller, kes läks Skype’i. Kui nad hakkasin laienema ja inimesi juurde otsima, siis ta kirjutas ka mulle ja küsis, kas ma soovin liituda tema meeskonnaga. Kummalisel kombel ma seda kirja ei saanud, see läks rämpspostaksti. Läks kuu aega mööda ja teised kolleegid tulid uurima, et kas on Skype’i minek või mitte. Mina aga ei saanud üldse aru, millest jutt käib. Lõpuks leppisime intervjuu kokku, läksin kohale, parklas lõhkusin oma auto ära. Algus oli konarlik. Jätsin intervjuul hea mulje. Toreda faktina oli minu esimene kokkupuude arvutitega üleüldse oli Skype’i kontorist üle tee ja tol hetkel samas majas – küberneetikainstituudi majas, kus minu vanemad töötasid juba 1980ndatel.

Pigem oli see sisemine mõtteprotsess. Eks ma kõrvalt nägin, kuidas asjad käivad, ja tol hetkel ise tunnetasin, et see ei ole see hetk, kus ma saaksin teha seda, mida ma sooviks teha.

Skype Technologies OÜ Asutatud 2003. aastal, tähistab tänavu 17. augustil 15. sünnipäeva. Skype Eesti arenduskeskus annab tööd 287 inimesele Tallinnas ja ettevõttes töötab ligi 30 erinevast rahvusest inimest.

Alates 2011. aastast kuulub Skype Microsofti korporatsiooni.

Skype Eesti arenduskeskuses arendatavad tooted on Skype, Skype for Business, Microsoft Teams.

Ettevõtte juht on alates 1. juulist 2018 Tanel Erm. Tanel Erm võtab juhtimise üle Andrus Järgilt, kes oli Skype Eesti juht alates 2013. aastast.

Skype on viimased kuus aastat valitud Eesti tudengite töö-ootuste uuringu tulemusel atraktiivseimaks tööandjaks.

Ma kandideerisin tehnilisi toe spetsialistiks. Intervjueerijad arvasid, et äkki mul hakkab igav, ja pakkusid tasulist kõneteenuste valdkonda ja lõpuks ma maandusin sinna.

Mis ametit te ülikoolis õppisite?

Õigusteadust. Ma ei ole kunagi formaalselt tehnikaga seotud ala õppinud. Aga juba siis, kui ma olin 6-7aastane, tõi isa koju arvuti, mida ma tinutasin, ehitasin elektroonikat ja baasasju programmeerimist õppisin enne 10aastaseks saamist. Tehnikahuvi on mul alati olnud aga pigem olen olnud iseõppija.

Mida on Skype teile 13 aasta jooksul õpetanud?

Sellele küsimusele on raske vastata… Ma arvan, et peaaegu kõike on Skype mulle õpetanud. Alates tehnilistest detailidest rahvusvaheliste tiimidega töötamiseni, kõikvõimalikud konfliktsituatsioonid, koostöösituatsioonid ja juhtimise kohta palju. Kui nii kaua ühes ettevõttes olla ja selliselt, et igav ei hakka, siis see ongi üks pidev õppimise protsess.

Mis täpselt teil uuel ametikohal plaanis on? Milline on visioon esmaspäevast?

Üks selliseid väljakutseid on seotud asjaoluga, et me soovime kasvada Eestis. Olen tähele pannud, et paljud arendajad ei ole kursis sellega, millega me arenduskeskuses tegeleme. Väga paljud arvavad, et Skype ongi „see“, aga tegelikkuses see ei ole ainuke asi, millega me siin tegeleme, ja isegi mitte peamine asi. Me oleme olnud juba üle viie aasta Microsofti koosseisus. Ma vaataks meid pigem kui Microsofti Eesti arenduskeskust, kus me loome intelligentset kommunikatsiooniplatvormi, mis ei ole ainult Skype’i kõnede ja sõnumite infrastruktuur, vaid selle peal töötab ka Skype for business ja teised Microsofti tooted. Imago muutmine on üks minu prioriteete.

Kasvamine tähendab seda, et te võtate tööle 60 uut töötajat. Millistele ametikohtadele otsite inimesi, kas on juba kandideerijaid olnud?

Jah, kandideerijaid on. Ennekõike otsime back-end'i arendajaid, pilveteenuste tarkvara arendajaid, andmeteadlasi. Kodulehel on mitu pakkumist üleval, nendega võib tutvuda.

Otse koolipingist võib tulla või peab olema kogemus?

Koolipingis istujate jaoks kavatseme sügisel alustada Microsofti praktikaprogrammiga Eesti ülikoolides. Loomulikult on andekatel võimalus kandideerida sõltumata haridustasemest või eelnevast töökogemusest. Tihtipeale on eelnev praktiline töökogemus vajalik selleks, et hakkama saada.

Olete vaadanud, mis seis konkurentidel on, kas on plaanis sealt üle osta?

See ei ole mingi saladus, et konkurents tööjõuturul on äärmiselt tihe. Me oleme väga heas positsioonis, et olla Eesti ihaldatuim tööandja tipparendajatele. See on ka üks minu ülesandeid panna need inimesi aru saama, kui head võimalused meil on. Meil Eestis ei ole Apple’it, Google’t, Amazoni, meil on Microsoft – üks maailma juhtivatest tehnoloogiaettevõtetest. See on tegelikult väga hea võimalus panustada ülemaailmselt.

Turul on arusaam, et ITs on head palgad. Kuidas täna Skype palkadega konkureerib, kas on olnud ka iga-aasta palgatõus.