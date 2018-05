Soomlased ostavad riideid hüpermarketist

Soome elanikud kulutasid mullu riietele ja jalanõudele kokku 4,6 miljardit eurot, vahendab rahvusringhäälingu Yle uudisteportaal. Järjest menukamad riiete ostmise kohad on aga hüpermarketid, selgub kaupmeeste liidu andmetest.

Riieteostu kohana on kõige eelistatumad kaks suurt hüpermarketiketti: kontsernile S-ryhmä kuuluvast Prisma ketist ja Keskole kuuluvast K-Citymarketist. Alles kolmandal kohal on riietekauplus, Rootsi H&M (Hennes & Mauritz), millel on Soomes üle 50 poe.

Kaupmeeste liidu andmeil erinevad eelistused vanusegrupiti, aga ka piirkonniti. Näiteks alla 35aastased naised ostavad riideid enamjaolt rahvusvahelistest kettidest, üle 35aastased aga eelistavad super- ja hüpermarketeid, aga samas ka butiike.