Kaheksa reisifirmat leidis end mustast nimekirjast

Reisiettevõtjad pidid tarbijakaitseametile 20. aprilliks esitama esimese kvartali pakettreiside kogumüügi aruande. See jäi esitamata kaheksal reisifirmal.

Amet teatas, et pani need ettevõtted musta nimekirja ning need eemaldatakse sealt, kui aruanne on esitatud.