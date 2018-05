Investori mure: kas Tallinna Sadam suudab kasvada?

Ainult tellijale

Harju Elektri nõukogu esimehe Endel Palla arvates tekitab Tallinna Sadama aktsia märkimishind küsimuse, kas hiljem tõusuruumi jagub. Siiski plaanib ta aktsiat märkida.

Hoolimata välja toodud ohtudest kavatseb Palla IPOs osaleda."Vaatamata sellele mina kindlasti märgin Tallinna sadama aktsiat, kuna tegemist on dividendiaktsiaga ja kodumaiseid firmasid peab toetama,“ tõdes ta. „Suure firma tulek Tallinna börsile on kindlasti kasulik, börs kuivab muidu nii kokku, sest paljud lahkuvad," arvas tippjuht.

Ka riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles, et täna avalikustatud Tallinna Sadama aktsia hinnavahemik on tema jaoks sobilik ning kuna hiljuti vabanes Sõerdi sõnul natukene raha seoses Olympic Entetrainment Groupi aktsiate sundmüügiga, on tal plaanis Tallinna Sadama aktsiat märkida.

Sõerd tõdes, et Tallinna Sadama aktsia sobib tema portfelli, kuid ülemääraselt optimistlikku kogust tal plaanis osta pole. „Oluline on ka teadmine, et riik enamusomanikuna on ka ise tulevikus dividendist huvitatud,“ arvas ta.

„Mulle sobib stabiilne dividendiaktsia ja nii nagu Olympic Entertainment Groupi aktsiad olid portfellis aastaid, siis ka sadamat ostan pikemaks ajaks. Kui majanduses suuri turbulentse ei tule, siis vähemalt viieks aastaks,“ rääkis Sõerd. Ta lisas, et hoiab sealjuures jätkuvalt põhimõtet, et investeeringud oleksid hajutatud.