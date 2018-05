Tallinna Sadam: hinnavahemiku saime turgu kombates

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tallinna Sadama IPO hinnavahemik 1,4 kuni 1,8 eurot kujunes investoritelt saadud tagasiside tulemusena, selgitas Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid.

Seda, milliseks dividenditootlus kujuneda võib, saab tema sõnul igaüks ise arvutada. „Dividendipoliitika ütleb, et esimesel kahel aastal 30 miljonit välja maksta - ja kui tagurpidi arvutada, siis tuleb vahemik 6 ja 8 protsendi vahele,“ rääkis ta. See vastab tema sõnul ka sellele, milline oli pankade kogutud tagasiside põhjal saadud nõudluse tipp.

Raid rääkis täna hommikul Äripäeva raadios, et info tuli eelturgu kombates ja saadud tagasiside põhjal. „Proovitakse leida investorite meelestatuse keskpunkti. See on ikkagi ootuste põhjal, mitte niivõrd finantskalkulatsioonide põhjal määratud hinnavahemik,“ kommenteeris Raid.

Tallinna Sadamaga seoses on palju räägitud poliitilistest riskidest – investoreid häirib, et riik jääb sadamasse nii suure osalusega sisse, sest kunagi ei tea, mida järgmine valitsus võib otsustada.

Raidi sõnul peaks riigi suhtes natuke leebem olema. „See on üle pika aja esimene samm. Ei müüda enamusosalust, aga siiski üks kolmandik on tubli tükk,“ rahustas ta. „Selle üks eesmärkidest on juhtumiskvaliteedi läbipaistvuse suurendamine. Oleks ebamõistlik ja vähetõenäoline, kui riik oma üle pika aja esimese pääsukese tahaks ära rikkuda sellega, et hakkab üle sõitma väikeaktsionäride huvidest.“

Ambitsioonid välismaal

SEB ökonomist Peeter Koppel leiab, et Tallinna Sadamast saab tõeline rahvaaktsia. Raid märgib, et tegelikult on neil kolm sihtgruppi. „Lisaks rahvale on üks oluline eesmärk pakkuda investeerimisvõimalust ka pensionifondidele. Kolmas oluline tükk on välisinvestorid,“ loetles ta. „Kuna Tallinna börsil on selliseid suuremissioone olnud vähe, siis me välisturgudel väga tuntud kahjuks ei ole. Seda tööd on meil nüüd hea meel teha ja tutvustada investoritele Eestit. See saab lõpuks olema üksteist toetav kombinatsioon neist kolmest. Ainult rahvale müüa oleks liiga suur tükk.“

Tema sõnul on Tallinna Sadam piisavalt suur, nähtav ja usaldusväärse ajalooga ettevõte, kes on olnud riigile dividendimaksja. „See on meil sisseharjunud rada. Ja jätkame samas vaimus,“ lubas ta.

Raidi soovitused Tallinna Sadama aktsia märkijale