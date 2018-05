Hommikuprogrammis: Brasiilia kriisist, moodsast orjandusest ja Tallinna Sadama IPOst

28. mai 2018, 18:00

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime moodsa aja orjandusest, lahkame Tallinna Sadama aktsiate märkimise plusse ja miinuseid ning uurime Brasiilias elava eestlaselt, kui hull on protestilainest halvatud riigis olukord tegelikult.

Külla tulevad Tööinspektsiooni peajurist Kairit Ehala, Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets ning investor ja Tallinna tehnikaülikooli rahanduse dotsent Tõnn Talpsepp. Ärevat olukorda Brasiilias kommenteerib Uberlandia linnas finantsjuhi ametit pidav Hendrik Hermann.

Stuudios on Juhan Lang ja Liis Amor.

Teisipäev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Seekordses saates uurime, mis on krüptovallas juhtunud peale bitcoini hullumeelset tõusu 20 000 dollari piirimaile aasta alguses. Kuhu on arenenud tehnoloogia, kui kaugel oleme valmistoodetest, kas hiljutine hinnalangus võiks pakkuda head ostukohta, millised on sektori riskid ja palju muud huvitavat. Külas on Eesti Krüptoraha Liidu üks asutajatest, ettevõtja, investor ning koolitaja Asse Sauga, keda küsitlevad ajakirjanikud Liina Laks, Indrek Mäe ning Kaspar Allik.

13.00-14.00 "Tulevikuäri". Eesti ettevõte Bevira on loonud uue ja parema nn Exceli, mis aitab ka väikestel ja keskmistel ettevõtetel hakkama saada mitme majandustarkvara asemel ühega. Kuidas see neil õnnestunud on ja millist kasu ettevõtjale pakub, sellest räägivad saates Bevira kliendi äriprotsessidega tegelev Peeter Holstein, partner Madis Laansalu ja kliendi poolelt Asbeko Air omanik ja juht Hendry Reinola. Saadet juhib Kadri Põlendik.

15.00-16.00 "Eramaja ehitus". Saates tuleb juttu eramaja ustest ja akendest. Monika Aganitš katuseaknaid müüvast ettevõttest Tektum OÜ põhjendab, miks planeerida ja projekteerida oma eramajale just katuseaknaid ning selgitab, miks pole talvisest lumepuhastamisest säärase lahenduse juures pääsu.