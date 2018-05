Kilk mõisteti kohtus süüdi

Ainult tellijale

Ärimees Rein Kilk pole ennast Pere maksejõuetuse põhjustamises süüdi tunnistanud. Tema kaitsjad on rõhunud sellele, et käis ettevõtte päästmine.

Kohus mõistis täna kriminaalsüüdistuse saanud ärimees Rein Kilgi süüdi, Kilk ise kohtusse ei ilmunud.

Nüüd otsustas kohus, et Kilk on maksejõuetuse põhjustamises süüdi, tema rahaliseks karistuseks määrati ligi 11 700 eurot. Kuna Kilki pole varem kriminaalkorras karistatud, siis vanglakaristust kohus talle ei määranud.

Kilk pettus, sest prokurör tahtis talle ettevõtete juhtimise keeldu. Kuigi Kilgi käe all olnud firmad, nagu Kilk ise märkis, on suurtes summades makse tasunud ehk siis riigile kasu toonud. Nii Kilgi kui ka teiste kohtualuste kaitsjad rõhusid sellele, et menetlus on nende hinnangul kestnud liiga kaua. Samuti sellele, et käis ettevõtte päästmine, mitte varast tühjendamine.

Prokuratuuri esitatud tõenditele tuginedes oli AS Pere prokuröri sõnul varade võõrandamise ajal maksejõuetu. „Selle asemel, et esitada pankrotiavaldus, loodi tütarettevõtted, panustati nendesse rahaliselt ja seejärel võõrandati kogu vara neile. ASile Pere jäid vaid nõuded ostjatelt, mille tasumiseks aga vara ASil Pere enam ei olnud,“ ütles Kaldoja.

Kui varem istus süüdistatavate pingis ka Kilgi pikaaegne tuttav Karl Liivapuu, siis peagi olukord muutus – Liivapuu pääses, sest tema osas lõppes asi oportuniteediga, kuid ta pidi maksma riigi tuludesse 10 000 eurot. Liivapuu andis enne seda jaanuarikuisel istungil tunnistusi Kilgi ja tema lähedaste vastu.