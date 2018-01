Pettunud Kilk kohtus: kui pole mu teeneid vaja, siis ka ei paku

Pealegi on ta enda sõnul kõik need aastad tööd rabanud: tema firma maksis võlausaldajatele raha tagasi, veel sel nädalal 1,6 miljonit eurot. Kokku on Kilk oma sõnutsi Pere pankroti ajal ja pärast seda tasunud üle 10 miljoni euro võlgu. „Tegin seda mingi trotsi ja uhkusega, kujutasin ette, et see on minu väärikuse küsimus. See ettevõte ise on legendaarne.“

Jutt käib leivatootjast Pere, mis hiljem pankrotti tüürides kandis nime Lõuna Toiduainetetööstus ning mis kuulus enne Kilgi-aega tema elukaaslase isale, üle 80aastasele Neeme Raigile, kes istub samuti kohtupingis. Raig ütles, et ei mõista, milles ta on süüdi. „Mind puudutas eriti valusalt süüdistus, et olen kahju tekitanud ettevõttele, kus töötasin üle 30 aasta ja mida pidasin elutööks.“

Ei Kilk, Raigid ega Oolo ennast istungil süüdi ei tunnistanud.

Rõhuvad ajale

Nii Kilgi kui ka teiste kohtualuste kaitsjad üritavad rõhuda, et menetlus on nende hinnangul kestnud liiga kaua. Kilgile meenus istungi ajal Äripäeva raadiosaade, kus väitlesid IRLi ja riigikogu õiguskomisjoni liige Raivo Aeg ning Reformierakonna fraktsiooni liige Igor Gräzin. Nimelt esitas Gräzin veel mõne inimesega eelnõu, millega soovitakse kiirendada kohtueelseid menetlusi. Kilk hoiab Gräzini poole, kuid jättis kohtus mainimata, et saate lõpus tõdes Aeg, et kohtute ning justiits- ja siseministeeriumi seniste seisukohtade põhjal eelnõu praegusel kujul ilmselt läbi ei lähe.

Kilk meenutas, kui alandav oli teada saada kõnede pealtkuulamisest, näiteks aastatel 2012 kuni 2014 kestis see neli kuud. Kilk käis hiljem salvestatud vestlusi politseis kuulamas. „Sõber helistab ja ropendab, esimene naine seal midagi jageles, minu venda kuulati pealt, Kaie õde … Ma istun, kuulan ja tõesti piinlik on. Nii ebamugav,“ kurtis Kilk.

Ka tõmbas Kilk paralleeli mitme aastaga, mis kulus Indias Eestist ja teistest riikidest pärit laevakaitsjate süüst vabastamisele. „No mida te tahate arengumaast saada! Neli aastat menetletakse, nad ei tea midagi inimõiguste konventsioonist. Mina olen poole kauem uurimise ja kohtu all ning ega see ei ole läbi,“ rääkis Kilk, kelle arvates on ta kui prokuröri eriprojekt. „Panen Kilgi vangi!“