Enn Rohula püüab Lindaliini aktsiad kätte saada ebaausal viisil, leiab Lindaliini omanikfirma osaniku esindaja Alar Salu.

Timo Sasi esindaja Alar Salu sõnul on pankrotti läinud Linda Line Shippingu juhatuse liige Indrek Nuut räigelt rikkunud ettevõtte osanike õigusi. Nimelt peaks tema sõnul juhatuse liige juhul, kui ettevõte on majandusraskustes, esimese asjana kokku kutsuma osanike koosoleku ja neid sellest teavitama. „Siis on osanikel võimalus maakeeli ettevõttesse pappi juurde panna, likvideerida, saneerida – mida iganes. Täna on aga toimunud see, et Indrek Nuut on absoluutselt vältinud igasuguse osanike koosoleku kokku kutsumist,“ ütles Salu.

Esmaspäeval kirjutas Äripäev, et Lindaliini emafirma Linda Line Shipping OÜ läks pankrotti ja kui võimalik, kavatseb Lindaliini juht Enn Rohula pankrotipesast Lindaliini aktsiaid juurde osta. Tema sõnul on see hea viis, kuidas saada lahti ettevõtte osanikust Timo Sasist, kellega ei kipu Rohulal koostöö sobima.

Tasub teada Linda Line Shipping OÜ Omanikud olid TS Investor OÜ, mis kuulub ärimehele Timo Sasile ja 3WayConsult OÜ, mis kuulub Jaanika Greimile. Läks pankrotti eelmisel nädalal. Eelmise aasta lõpus teatas Timo Sas, et talt üritatakse ettevõtet ära kaaperdada. Nimelt visati ta tema teadmata juhatuse liikme kohtadelt välja nii ettevõtetes Linda Line Shipping OÜst kui ka tolle emafirmast TS Investor OÜ. Uueks juhatuse liikmeks sai advokaat Indrek Nuut. Jaanuari alguses sai Timo Sas tagasi TS Investor OÜ juhatuse liikmeks. Allikas: Infopank, Äripäev

Salu sõnul pole Linda Line Shippingu pankroti väljakuulutamise põhjus sugugi ettevõtte maksejõuetus. „Nagu Rohula väitis, et tema siiras soov on saada aktsiapakett enda kätte ja seda suhteliselt odavalt läbi pankrotimenetluse. No tule jumal appi! Sa pole aktsionär! Selliste võtete peale mõistlik inimene ei tuleks,“ põrutas Salu.

Vastab tõele, et Rohula pole pankrotti läinud Linda Line Shippingu aktsionär. Ettevõte kuulus 90% ulatuses ettevõttele TS Investor OÜ ja 10% ettevõttele 3WayConsult, mille omanik on Jaanika Greim, endise nimega Jaanika Rohula. Küll aga on Enn Rohula Lindaliini ASi väikeaktsionär.

Alar Salu sõnul tekitab küsimusi ka see, et Indrek Nuut olevat pankroti lisana esitanud ka Enn Rohula hinnangu Lindaliini aktsiapaketi üle. „Tema hinnangul on selle väärtus nullilähedane. Samas Swedbank, kus aktsiad asuvad, on hinnanud aktsiapaketi väärtuseks 102 000 eurot,“ rääkis Salu. „Mul tekib tõsine kahtlus juhatuse liikme osas, kes hinda oma ettevõtte väärtust nulli lähedaseks,“ lisas ta.

Salu sõnul on Lindaliinist ja Enn Rohulast maalitud uhke pilt. „Enn Rohula ja 25 aastat Lindaliini! Kogu seda majandust 25 aasta jooksul... No andke andeks – on palju ettevõtteid, kes on omadega paremini hakkama saanud,“ lisas ta.