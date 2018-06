Kiirülevaade: Eesti, Läti ja Leedu eelistatuimad tootemargid

Aasta populaarsemate brändide küsitluses ei jõudnud Lätis esikümnesse ükski kohalik bränd, ning ka Eestis ja Leedus domineerisid ülemaailmsed tootemargid, selgub Kantar Emori uuringust.

Balti riikides läbiviidud lemmikmarkide uuringust selgub, et Lätis on populaarseim Swedbank, Leedus Facebook ning Eestis Kalev, vahendas lätlaste Dienas Bizness küsitluse kokkuvõtet.

Eesti tänavune edetabel Kalev

YouTube

ERR

Selver

Google

Swedbank

Farmi

Telia

Maxima

Facebook

Viimased neli aastat on Lätis kõige tugevamini kanda kinnitanud Swedbanki bränd, kuid Laima, mis on lätlastel kaua olnud teisel-kolmandal kohal, ei jõudnud seekord esikümnessegi, kirjutab väljaanne. Erinevalt naabermaadest oli aga Läti tabelis rohkem tehnoloogiatooteid, näiteks Samsung, Apple ja Audi. Lätlased hindavad kõrgelt ka Nestet - samas näiteks ei pääsenud eestlastel ja lätlastel top-10sse ükski kütusemüüja.

Kõigis kolmes riigis jõudsid esikümnesse YouTube, Google ja Swedbank, samuti Maxima. Märkimisväärne on ka see, et kodumaine tootemark on esikohal vaid Eestis - selleks on magusatootja Kalev.

Igas riigis küsitleti vähemalt tuhandet inimest vanuses 15 kuni 74 aastat ning neile anti valikuks ja hindamiseks ette üle 150 brändinime.