Pensionifondide valitsemistasu väheneb

Riik plaanib muuta investeerimisfondide seadust nii, et II samba pensionifondide valitsemistasu piirmäär väheneks seniselt 2 protsendilt 1,2 protsendile.

„Pensionikogujad on teise sambasse sissemakseid teinud 15 aastat ja on aeg kriitiliselt üle vaadata kohad, kus meie pensionisüsteem teistele riikidele alla jääb. Kuna pensionifondide keskmine valitsemistasu on Eestis suhteliselt kõrge, langetab riik teise samba fondide tasu OECD riikide keskmisele,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste.