Savisaar sai kriminaalasjast priiks

Kas kohtumäärus tuli teile kui Savisaare raviarstile üllatusena? Ikkagi ei tulnud. Minu arvates on kohtunik täiesti mõistlik inimene ja eks ta luges seda terviseekspertiisi ka. Kogu ekspertiisi sisu oli eitus läbi jaatuste. Ma arvan, et kui kohtunik seda luges, siis ta sai sellest aru.

Seda võib lugeda humaanseks otsuseks? Ma arvan küll, jah. Minu mure on kogu selle protsessi käigus olnud, et kui Savisaare tervis on natukenegi paremaks läinud, siis tuleb jälle istung peale kõigi nende jamadega ja jälle oleme nullpunktis tagasi. Silmaga on näha, kuidas tervisenäitajad halvenevad. Teine asi on, et meil ei saada väga aru, et patsiendi ravi ei ole ainult haiglaravi. Enamik ravist on ambulatoorne ravi. See jäi üldse kahe silma vahele.

Kuidas Edgar Savisaar ennast praegu tunneb ja kas tänane uudis on temani jõudnud? Ma arvan, et ikka on. Aga ta jääb veel päris pikaks ajaks siia haiglasse.

Kas kriminaalmenetluse lõpetamine rõõmustas teda? Pigem oli ta tõre. Sellepärast, et tema näeks selle probleemi lahenemist selliselt, et kohus kinnitab tema süütust. Sest nii tema kui ka advokaatide arvates ei ole sealt süüdistusest midagi võtta. Praegu jääb see asi natuke kripeldama. Tema läheks võitlusesse. Eks ta käis ka siin võitlemas kohtuistungitel, kuigi see tema tervisele hästi ei mõjunud. Me vahepeal saime päris suure edu. Kui oli uisuliidu aastakoosolek, siis ta oli seal ilma ratastoolita.

Eelmisel sügisel enne valimisi oli Savisaar ka ju pidevalt pildil? Ega teda ennast nii väga pildil ei olnudki. Sügisene asi oli ikka pigem tema nime ärakasutamine teiste poolt.