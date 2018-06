Stockmann ronis Balti riikides august välja

Läti majandusleht Dienas Bizness kirjutab, et Riias asuv Stockmanni kaubamaja lõpetas eelmise aasta kasumlikult ning 4protsendise käibekasvuga.

Sel aastal töötab ettevõte uue ärimudeli järgi - äsja sõlmiti esimene kontsessioonileping Hugo Bossi tootemargi esindajaga, ning see võimaldab Stockmannile tarneid otse tootjalt, rääkis väljaandele Riia Stockmanni direktor Dace Goldmane.

Läti majandusleht kirjutab, et eelmise aasta tulemused olid head nii Riia kui ka Tallinna Stockmannis. Ettevõte muutis oma strateegiat ja fookust: grupp analüüsis kõiki võimalikke suundi, mida saaks ja oleks vaja arendada. "Oleme rahul, et selle tulemusena me jätkame tegutsemist kõigis neljas kategoorias: toidukaubad, mood, kodu ja kosmeetika," märkis Goldmane.

Mullu kasvas Riia Stockmanni käive kokku 4%, kusjuures toiduainete käibe kasv oli 4% ning tarbekaupade oma 3%. Kõigis Balti riikides kokku oli ettevõtte kasum 2,5 miljonit eurot - veel aasta varem oldi kahjumis, mis oli grupi enda sõnul seotud Venemaa turult lahkumisega.