Hommikul raadios: hea müügikirja saladus

Aasta parima müügitiimi konkursi võitnud Q-Haus Balticu müügimeeskond peab enda tugevuseks müügikirjade koostamist. Ettevõtte müügidirektor Airon Voolaid jagab neljapäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis soovitusi, kuidas koostada head müügikirja.

Lisaks räägib ta sellest, mis on nende edu saladus välisturgudel ja miks nad juhivad välisturgudel toimuvat müügitegevust Eestist.

Lisaks teeme advokaadibüroo Triniti advokaadi Maarja Pildiga juttu riigikogu põhiseaduskomisjoni otsusest, mis ohustab Eestis ajakirjandusvabadust. Kuna kolmapäeval lõppes Tallinna Sadama aktsiate märkimine, siis anname ka ülevaate märkimistulemustest.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Liis Amor.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Poliitikute töölaud". Saade keskendub aktsiisipoliitikale, selle praegustele mõjudele ning tulevikule. Juttu tuleb ka diiselautode keelustamisest ning alkoholi- ja kütuseaktsiisiga seonduvatest probleemidest. Teemat lahkavad keskkonnaministeeriumi energeetikanõunik Mart Raamat ning rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla. Saadet juhib Indrek Mäe.

13.00-14.00 "Terviseuudised". Miks toimub praegu suur geeniproovide kogumine kampaania ja mida seniste geeniproovidega juba teha annab? Saates on külas Geenivaramu direktor, geeniteadlane Andres Metspalu ja geeniproovide analüüsimisega tegelev biotehnoloog Liis Leitsalu. Saadet juhib Kadi Heinsalu.

15.00-16.00 "Viimane mudel". Räägime asjade internetist tootmises ja laiemalt digitaliseerimisest. Saates on juttu nii konkreetsetest juhtumitest – näiteks mida tegi Rolls Royce lennukimootorite äris selleks, et ellu jääda – kui ka laiemal vaatel ehk millal ja miks võiks digitaliseerimine olla kasulik. Saates on külas ASi Leibur tegevjuht Asso Lankots ning Telia IoT (ehk asjade interneti) valdkonna juht Toomas Kärner. Saatejuht on Priit Pokk.