Meelitage siia uue majanduse loojad

Mis on mis Cinamon Holding Asutatud 2005. aastal.

Peakorter asub Tallinnas, on 5 kino ja 23 saaliga üks Balti riikide juhtivaid kinokette.

2018. aastal avab Cinamon oma uued kobarkinod Tallinnas ja Helsingis.

Cinamoni kinosid külastas 2016. aastal 1,25 miljonit inimest.

Ettevõtte käive oli 2016. aastal 10,3 miljonit eurot, aasta varem 8,6 miljonit eurot.

Töötajaid 83 Eestis, Lätis ja Leedus.

Millises valdkonnas või millisel elualal te näete Eesti tulevikku?

Praegu on väga moes arendada digitaaljuhtimist, ja see on kahtlemata põhjendatud. See avab igasuguses äritegevuses väga suured võimalused. Oluline on mõista, kuidas ühendada need uued digitaalsed võimalused juba olemasolevate teenustega.

Ja loomulikult on oluline mõista kõige peamist – oma klienti. On tähtis mõista, mida sa pakud, kellele pakud ja kuidas pakud. Tuleb vaadata enda ümber. Ning mõnikord on väga oluline vaadata, kuhu liiguvad kõik ülejäänud, ja võib-olla liikuda mõnikord vastupidises suunas. Nagu filmis “Ready Player One”, kus peategelane Wade Owen Watts ei sõida mitte sinna, kuhu kõik ülejäänud, vaid vastassuunas, ja võidab oma esimese võtme. Vahest on just see arengutee.

Juuni on aeg, kui noored lõpetavad kooli. Mida te neile soovitate, milliseid erialasid võiksid praegu noored inimesed õppida?

Me elame maailmas, kus teadmised muutuvad täielikult viie aasta jooksul. Peamine, mida tuleb õppida, on kuidas omandada kiiresti uusi teadmisi, omandada metoodikaid, mis võimaldavad kiiresti analüüsida täiesti hoomamatuid teadmiste hulki, lahutada need osadeks ja koostada neist osadest midagi oma ja uut.