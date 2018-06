Pandipakendi juht lahkub ametist

Kümme aastat taaskasutusega tegelevat Eesti Pandipakendit juhtinud Rauno Raal lahkub ametist ning tema asemele tuleb senine finantsjuht Kaupo Karba.

„Pika sisekaemuse tulemusel jõudsin otsuseni, et minu missioon Eesti Pandipakendis on täidetud – kõik olulised protsessid toimivad, meie ambitsioonikad taaskasutuseesmärgid on täidetud, loodud on suurepärane iseseisvalt toimiv meeskond, uus pakendite käitluskeskus on edukalt tööle läinud ja taaskasutusse on suunatud üle 3,5 miljardi pakendi. Mul on olnud rõõm ja au viimased 10 aastat juhtida Eesti jaoks nii olulist taaskasutusorganisatsiooni, mis on aidanud ja aitab ka edaspidi kaitsta meie kõigi elu- ja looduskeskkonda,“ ütles Rauno Raal pressiteate vahendusel.

Raali asemele astuv Kaupo Karba on Pandipakendi finantsjuhina töötanud 2005. aastast. Organisatsiooni ja selle ülesehitust peab ta suurepäraseks. „Selle tunnistuseks on kasvõi fakt, et viimase pooleteise aasta jooksul on meie süsteemiga käinud tutvumas üle 20 erineva delegatsiooni alates Šotimaa, Inglismaa ja teiste Euroopa riikidega ning lõpetades Jaapani ja Lõuna-Aafrika Vabariigiga," ütles Karba.