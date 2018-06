Siilats ostis Haapsalu sadama konkurendi

Aastaid Haapsalus veninud sadamatüli päädis sellega, et Viktor Siilatsiga seotud ettevõte ostis konkurendi Haapsalu jahisadama lihtsalt ära.

Haapsalu Veskiviigi jahisadama uueks omanikuks on Sadamate Investeeringute OÜ, mis on seotud kõrvalasuva Grand Holm Marina ehk Suur-Holmi jahisadama asutaja Viktor Siilatsiga. Seega tegutseb Siilatsi käe all nüüd Haapsalus kaks jahisadamat, mis olid varasemalt omavahel tülis, teatas Grand Holm Marina.

Kahe sadama pidulikule ühendusele on kutsutud ka linnapea Urmas Sukles. Kaks jahisadamat jäävad tegutsema eraldi, kuid ühise juhtimise all. „Jahisadamate nägu kujundavad seal paiknevad jahtklubid: Veskiviigi jahisadam on kodusadamaks Haapsalu jahtklubile ja Grand Holm Marina on lipusadamaks Tallinna Jahtklubile,“ seisab teates.

Tüli sadamate vahel ulatub 2000ndate lõppu, kui Viktor Siilats konkureeriva sadama ainsa ligipääsu merele ujuvkaiga blokeeris. Selle peale plaanis Haapsalu linn Siilatsi sadama akvatooriumi nii palju vähendada, et see enam võimalik ei oleks, aga see vaidlus suubus kohtus.