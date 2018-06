Sportlane, kultuuritegija või poliitik – Tallinna Sadam meelitas kõiki

Ainult tellijale

Gerda Triin Hääl 13. juuni 2018, 16:23

Tallinna Sadama investorite hulgast leiab tuntud nimesid, keda iga päev investeerimisteemalistes artiklites ei kohta.

„Opsti, näed siis,“ vastas näitleja ja Draamateatri teatrijuht Rein Oja küsimusele Tallinna Sadama investeeringu kohta. Oja, kes on investeerinud juba 90ndatest aastatest alates, ütles, et märkis aktsiaid tulu teenimise eesmärgil ning plaanib neid hoida kauem. „Loodan, et Tallinna Sadamal läheb hästi,“ lisas Oja. Lisaks Tallinna Sadama 1000 aktsiale on tal veel näiteks Tallink Grupi (4000) ja Merko Ehituse aktsiaid (1200).

„Why not? Mulle meeldib investeerida Eesti firmadesse, ma usun neisse,“ ütles Tallinna Sadamasse investeerinud endine jalgpallur Marek Lemsalu.

Märkimisele eelnenud informatsiooni ja kujunenud hinna põhjal tundus investeerimine Lemsalule mõistlik, eriti Eesti IPOde vähesuse juures. „Kui on oma Eesti firma või asutus, siis on küsimus, miks mitte,“ kommenteeris Lemsalu investeeringut. Aktsiatesse Lemsalu väga investeerinud pole, põhiinvesteeringud lähevad läbi firma kinnisvarasse. Tallinna Sadama aktsiate kohta ütleb Lemsalu, et hoiab ja vaatab, mis saab.

Riigikogu liige Sven Sester on Tallinna Sadama ja üldse Eesti firmade börsileminekut tugevalt propageerinud. „See on täpselt see aktsia, mis on mõeldud Eesti inimestele ja Eesti pensionifondidele. Ma arvan, et imelik oleks agiteerida kõiki osalema aktsiamissioonides, osalemata ise, nii et märkisin ka ise neid,“ ütles Sester. Ta pole olnud pidev börsiaktsiate märkija ning Tallinna Sadama aktsiat ostis ka portfelli lihtsalt investeeringuna, mida ta sai soovitud 20 000st 2791. Saadud aktsiaid Sester niipea müüa ei kavatse. Sester ütles, et kui kunagi tulevikus tuuakse riigi poolt ka teisi ettevõtteid börsile, siis ta ostaks ka neid, kui raha oleks.

Veel Äripäevale silma jäänud tuntud nimesid: näitleja Ivo Uukkivi (1000 aktsiat), pankur Indrek Neivelt (3016), näitleja Tõnu Oja (2251), poliitik Erki Savisaar (1000), poliitik Aivar Sõerd (1000), poliitik Eerik-Niiles Kross (1000), laulja Liis Lemsalu (1000), poliitik Toomas Kivimägi (2341), poliitik Kalle Muuli (2206), maadleja Heiki Nabi (2287), ettevõtja Hans H. Luik (3299).