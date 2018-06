Martinson: Eesti tõuseb maailma täielikku tippu

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Tehnoloogiaettevõtja ja investor Allan Martinson ütles, et tema hinnangul kaasab Eesti tehnoloogiasektor sel aastal vähemalt 350 miljonit eurot ja Eesti tõuseb sellega USA ja Iisraeli kõrval maailma kolme tähtsama tehnoloogiariigi sekka.

Kui Pipedrive’i kaasatud raha sisse arvata, on Eesti tehnoloogiafirmad tema sõnul juba praegu selle aastaga kaasanud 235 miljonit eurot. Martinsoni sõnul põhineb tema prognoositud 350 miljonit eurot infol, mida ta teab ette valmistatavate investeerimisringide kohta. „Aga see summa võib ka palju suurem olla, kui mõni ettevõte veel mõne mega-raundi teeb,“ ütles ta.

Martinson ütles, et 350 miljonit eurot tähendab 270 eurot ehk 314 dollarit iga Eesti elaniku kohta. See on tema sõnul absoluutselt erakordne. Kogu Euroopa arvestuses oli tema sõnul see summa eelmisel aastal 30 dollarit elaniku kohta. Suurbritannias 120 dollarit inimese kohta, Rootsis 136 dollarit inimese kohta, USAs 250 dollarit inimese kohta ja Iisraelis, mis on maailma liider, oli see 368 inimese kohta.

Martinson ütles, et Eesti tehnoloogiasektor on hakanud riigi majandusele, demograafiale, sisserändele, mainele tõelist mõju avaldama. „Kui eeldame, et pool sellest 350 miljonist eurost kulub tiimide kasvatamisele Eestis ja see pannakse tööle aasta jooksul, siis toob see raha Eestisse ainuüksi aastaga 1500-2000 töökohta. Ainult sellel aastal! Ja ma ei arvestanud siia seda, kui palju tööd annavad need inimesed taksojuhtidele, juuksuritele, juristidele jne,“ rääkis ta.

Martinson lisas, et selles kontekstis on veider vaadata, kuidas Eesti valitsus elab nagu teisel planeedil. Mõned teised riigid hüppaksid tema hinnangul rõõmust lakke, kui oleks võimalus selle sektori edu laineharjal sõita.

Pipedrive kaasas 50 miljonit dollarit

Pipedrive teatas täna, et kaasas investoritelt 50 miljonit dollarit, kavas on kasvada ja katsetada näiteks masinõppe ja tehisintellekti võimalusi. Pipedrive’i juhi ja kaasasutaja Timo Reinu sõnul märgib uue investeeringu kaasamine lisaks ettevõtte kasvu kiirendamise võimalikkusele uue partneri lisamist. „Me pole kunagi otsinud vaid investeeringuid, alati partnerlust inimeste ja ettevõtetega, kes usuvad meile sarnaselt, et tehnoloogiaettevõtted lahendavad lõppkasutaja elus või töös ettetulevaid probleeme ja keerukusi," ütles ta pressiteate vahendusel.

Insight Venture Partnersi lisandumine räägib tema sõnul peamiselt ettevõtte potentsiaalist. "Selle üle on meil hea meel. Meie õnnestumine on otseselt seotud meie klientide õnnestumistega, mistõttu kasutame investeeringust saadud raha toote kasulikkuse suurendamiseks," ütles ta. "Näiteks oleme muutmas kogu arendusorganisatsiooni töömudelit ja -meetodeid, et muu hulgas lühendada arendustsükleid. Katsetame ka masinõppe ja tehisintellekti võimalusi ja uurime mõningaid uusi turge,” lisas Timo Rein.

Liigub suur raha

Hiljuti teatas Taxify, et kaasas investeeringutena 175 miljonit dollarit ning tõstis oma hinnangulise turuväärtuse üle 1 miljardi dollari. Eelmisel nädalal teatas pakirobotite tootja Starship Technologies, et kaasas 25 miljonit dollarit.

Riikliku Startup Estonia andmebaasi järgi kaasasid Eesti idufirmad eelmisel aastal 270 miljonit eurot.