50aastane Regula naaseb Saaremaa liinile

Sel suvel pannakse Virtsu-Kuivastu liinile teiste praamide kõrvale uuesti pea poole sajandi vanune Regula, millel tuleb Saaremaa suunal ette võtta pealt poole tuhande reisi.

TS Laevad juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul on kõige rohkem reise lisatud just suurema nõudlusega aegadele ja päevadele ehk neljapäevale, reedele ja pühapäevale: „Näiteks jaanipühade ajal teeb Regula reedel Virtsust 7 reisi ja pühapäeval Kuivastust 7 reisi. Jaaninädalast kuni augusti keskpaigani lisandub reise praktiliselt igal päeval."

Regula pikaaegne kapten Tiit Leis ütleb, et laev on just nagu uus. „Tehtud on ikka kapitaalne remont – uuendatud varustust, värvitud, mööblit ja põrandaid vahetatud. Regula saab varsti 50 aastat vanaks ja ta on väga heas seisus,“ kapten lisas: „Regula on mu vana armastus ja nii see ka jääb."