Hommikuprogrammis EfTENi uus aktsiaemissioon ja rikkuse valem

Külas on EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas, kellega räägime mullu börsile tulnud kinnisvarafondi EfTEN Real Estate Fund III värskest plaanist enne aasta lõppu tulla turule uue aktsiaemissiooniga.

Tallinna Sadama aktsia esimestest kauplemispäevadest ja eelootava nädala olulisematest finantsturge mõjutavatest sündmustest aitab ülevaadet teha LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel.

Idufirmadesse investeerimisest ja sellest, millised riske tuleb võtta turu keskmisest kordades parema tootluse teenimiseks, räägime viimase paari aastaga mitmete investeeringutega sadu protsente tootlust teeninud Madis Müüriga.

Programmi veavad Liis Amor ja Juhan Lang.

11.00-12.00 „Äripäev eetris“. Lõppenud nädala kuumemate teemade üle arutlevad ajakirjanikud Aivar Hundimägi ning Juhan Lang.

13.00-14.00 „Ekspordivedurid“. Tänases saates on külaliseks Jaanus Aal firmast Enics, kes tegutseb globaalsel elektroonikaturul ja konkureerib tarnijatega üle terve maailma. Kuidas sellist äri Eestist ajada, mis on selles oluline ja kuidas on tänaste tulemusteni jõutud, sellest kõigest juttu tulebki. Küsitlejatoolil istub Eero Tohver firmast Uptime.

15.00-16.00 „Lavajutud“. Ettekanded on salvestatud Sisekontrolli konverentsil. Võidupäevanädalale kohaselt alustab kaitseväe juhataja, kindral Riho Terras. Mis on üldse kaitse? Kuidas kaitset tõhusalt juhtida? Teisena kõneleb Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Teemadeks ettevõtete peamised murekohad andmekaitse määruse rakendumiseks valmistumisel, uus kohustus ettevõtetele – isikuandmete töötlemise register ning isikuandmete kaitse versus avalik teave.