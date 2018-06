Soome hakkab apteegireegleid lõhkuma

Soome apteegiturg on rangelt reguleeritud

Soome tahab purustada apteekide kartellilaadse tegutsemise, tuua turule rohkem konkurentsi ja lubada retseptivabad ravimid müüki ka mujale kui apteekidesse.

Apteekide tegevust uurinud töörühm teeb ettepaneku suurendada konkurentsi apteegiturul, lasta vabaks ravimite hinnad ja loobuda omandipiirangutest, vahendavad Meditsiiniuudised Helsingin Sanomate kirjutist.

Samuti võiks töörühma hinnangul kaaluda käsimüügiravimite müüki lubamist ka mujal kui vaid apteegis. Viimase eelduseks peaks olema siiski professionaalne raviminõustamine. Samuti soovitatakse üle vaadata, kas mõned retseptiravimid võiks hoopis vabas müügis olla.

Raportis pole otsesõnu kirjas, et ravimeid võiks müüa kodupoodides. See avaldatakse kaude: „Ka väljaspool apteeke võiks igapäevaravimeid piiratult ravimikasutajateni toimetada.“

Kaubandusketid on ammu valmis ja on hakanud reeglite muutuse ootuses ettevalmistusi tegema. Näiteks on Kesko poekett rajanud koos ravimitootja Oriolaga keti Hehku, mis keskendub tervise- ja ilutoodetele ja -teenustele.

Töörühma koostatud raport kritiseeris praegust korraldust, milles ei ole arvestatud piisavalt kliendiga ehk ravimi kasutajaga. Ravimite jagamise süsteem on „monopolistlik ja kartellilaadne“

Töörühma hinnangul tuleb seaduse raskuskese viia apteekide omandilt pigem sellele, milline nõustamine peab ravimitega kaasas käima. Töörühm soovitab ka ravimite müügiarvul põhineva maksumäära tühistamist.

Soomes on apteekide tegevus rangelt reguleeritud. Ravimeid võib müüa ainult apteekides. Tegevusloa saab ravimiametilt vaid litsentseeritud proviisor, kellel võib olla maksimaalselt kolm haruapteeki – ketid pole lubatud. Ravimitele on määratud kindlad hinnad.