Alexela Oili juht lahkus ametist

Kütusefirma Alexela Oili juht Ain Kuusik ei jätka alates tänasest oma töökohal.

"Alates tänasest ei ole mina enam Alexela Oil tegevjuht. Ma jään seotuks Alexela Groupiga, olles Alexela Groupi ja Alexela Varahalduse nõukogu liige," kirjutas Kuusik.

Tema asemel asub organisatsiooni juhtima Maria Helbling, kes on ühtlasi Alexela Energia juhatuse esimees.

„Muudatuste peamine eesmärk on luua üks terviklik Alexela, et viia oma klientideni Eesti turul unikaalne energiatoodete portfell ja pakkuda parimat klienditeenindust,“ selgitas muudatuste tagamaid värske Alexela Oili juhatuse esimees Maria Helbling teate vahendusel.

Väikeste vaheaegadega jõudis Kuusik olla Alexela Oili juhatuses alates aastast 2002. „Olen Alexela Oili juhtinud rohkem kui 15 aastat ning läbi elanud nii suuri majanduskriise, salakütuse vohamist kui ka turu korrastumist. Möödunu on andnud mulle hindamatu kogemuse. Tarbijate ootused ning käitumine on aasta-aastalt muutunud ning olen õnnelik, et saan just nüüd, kui ettevõte on kindlatel alustel, anda eestvedamise üle Mariale, kellel uue põlvkonna juhina on hea tunnetus järjest kiiremini muutuva turu osas," kommenteeris Kuusik

Eesti suuruselt esimese kütusemüüja Alexela Oili käive oli 2016. aastal 122,2 miljonit eurot. Ettevõttel on 102 tanklat ja 31 tanklapoodi.