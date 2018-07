Konkurent Via3L Speditionist: ma ei usu vara kadumist

Ainult tellijale

Ekspedeerija DSV Transport juht Jaan Lepp ei usu Via3L Speditioni vara kadumisse ja sõnas, et valusaim löök oli ilmselt töötajate lahkumine.

Tuntud ekspedeerimisfirmas Via3L Spedition pidid omanikud juhtimise üle võtma, sest senised juhid viisid ettevõtte töötajatest ja väidetavalt ka varast tühjaks. Lahkunud juhid peavad süüdistusi alusetuteks.

DSV Transpordi juht Jaan Lepp nõustus veoettevõtte Linford juhi Mihkel Vahega, et enamasti eelistavad ekspedeerimisfirmad masinaid rentida. Nimelt leidis Vahe, et skandaali sattunud Via3L Speditioni omanikud teevad endistele juhtidele liiga – ekspedeerimisettevõtetel üldiselt ei ole vara – ja suhtus varastamissüüdistusse skeptiliselt. „Meil ka ei ole ühtegi haagist või autot. Mina ei usu vara kadumisse,” nentis ka Lepp.

“Mulle näis omanike kirjast, et varastamist mõeldi ülekantud tähenduses, aga selge on see, et ekspedeerimisfirma suurim vara on inimesed. Omanik on väga raskes olukorras,“ lausus Lepp, kuid lisas, et kliendikontaktide kadumine ei ole mure. „Kontaktid pole enam nii suur vara kui vanasti.“