Uute sõiduautode müük käib hoogsas tempos

Eesti kasvas esimesel poolaastal uute sõiduautode müük võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 8,1%, teatas Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit AMTEL.

Juunis müüdi Eestis 2566 uut sõiduautot ehk 3,2% vähem kui mullu. Kuue kuu kokkuvõttes on tänavu müüdud 14 191 uut sõiduautot, mis ületab eelmise aasta kuue kuu müügi 1069 autoga.

Esimesel poolaastal oli suurima osakaaluga segment väiksem keskklass, mis moodustas 23,4% kõigist müüdud sõiduautodest. Järgnesid keskmised maasturid (21,2%) ja väiksemad maasturid (15,5%). Juunis ostsid tarbijad 207 hübriidautot ja 4 elektriautot. Uusi gaasiseadmega autosid müüdi kokku 4.

"Juunis uute sõiduautode müük veidi vähenes, aga kuue kuu kokkuvõttes on tõus täpselt selline (8%), nagu AMTEL aasta alguses prognoosis," kommenteeris AMTELi tegevjuht Arno Sillat. "Aasta teine pool võib tulla keerulisem, aga tõenäoliselt jääb tõus umbes seitsme protsendi ligi. Hübriidautode osakaal on tõusmas ja 7% kogu müügist on juba väga hea näitaja. Bensiinimootoriga autode osakaal kasvab, aga diislit veel maha kanda oleks ennatlik, sest suuremate mootoritega autode ja maasturite osas diislile veel alternatiivi pole."

Markidest oli nii juunis kui ka kuue kuu kokkuvõttes edukaim Toyota, järgnesid Škoda ja Renault. Mudelite esikolmiku moodustasid juunis Toyota RAV4, Škoda Octavia ja Renault Clio, aga kuue kuu kokkuvõttes on edukaimaks mudeliks Škoda Octavia. Järgnevad kaks Toyota mudelit, RAV4 ja Avensis.

Juunis jätkus tempokas tõus tarbesõidukite turul ja neid läks kaubaks kokku 636 ehk 9,3% rohkem kui mullu. Kuue kuu kokkuvõttes on tarbesõidukeid müüdud 11% rohkem kui mullu samal ajal. Markidest olid juunis populaarseimad Citroen (85 sõidukit), Renault (68) ja Volkswagen (65). Veokite segmendis oli juunis edukaimad Scania (31) ja Volvo (15).