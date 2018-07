Trumpi järjestikune kohtumine NATO liidrite ja Putiniga paneb muretsema

Ainult tellijale

Äripäev 08. juuli 2018, 14:51

Ainult tellijale

Järgmisel nädalal toimuv NATO tippkohtumine ja peagi pärast seda toimuv Donald Trumpi kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga on teinud Euroopa Liidu poliitikud ja ametnikud murelikuks.

Üks ametnik pidas tõenäoliseks, et Trumpi ja Euroopa Liidu liidrite vahel tekivad erimeelsused, sest Trump hakkab tugevalt ette heitma, miks ei maksa kõik rigid NATO ühisesse eelarvesse piisavalt palju raha. Ta arvas, et kui teised Trumpi seatud tingimustega ei lepi, ähvardab too, et USA astub kõrvale. Kaks NATO ametnikku ütlesid Reutersile, et on valmistunud halvimaks stsenaariumiks, näiteks selleks, et Trump kutsub tagasi oma väed Balti riikidest, et Putinile žest teha.

Enne NATO tippkohtumist on Trump öelnud, et ühenduse eelarvesse panustamine tuleb kindlasti jutuks. “Ma ütlen NATOs: te peate hakkama oma arveid maksma. USA ei hoolitse ise kõige eest,” ütles ta eelmisel nädalal ja lisas: they kill us on trade. USA ametnikud ja poliitikud on öelnud, et Washington kulutab kaitse-eelarvest koguni 70% NATO-le.

Euroopa Liidu ametnikud leiavad, et Euroopa ei tee USAle tollimaksudega liiga, samuti on kahtluse alla seatud väide 70% suunamisest NATO-le, pigem on tõenäoliseks hinnatud kuskil 15%.

Halbu suhteid kinnitab ka Prantsusmaa rahandusministri Bruno Le Maire värske sõnavõtt, et pole enam küsimust, kas tuleb kaubandussõda või ei tule. “See sõda on juba alanud,” ütles ta majanduskonverentsil Aix-en-Provence'is Lõuna-Prantsusmaal. „Ja kui tariifid veel tõusevad, peaks meie reaktsioon olema ühtne ja tugev, et näidata - Euroopal on ühine ja sõltumatu võim,“ lausus ta.

Euroopa leiab uusi liitlasi

Euroopa liidrid on väljendanud, et on hakanud harjuma USA presidendi ennustamatu poliitikaga, samas püsib mure selle pärast, kas ja kui palju Trumpi tegutsemine seniseid ühiseid eesmärke segab. Saksamaa välisminister Heiko Maas ütles hiljutises kõnes, et kaua püsinud usaldus USA ja Euroopa Liidu vahel on varisemas. Trumpil on USAs külas käinud nii Saksamaa kantsler Angela Merkel kui ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kuid midagi sellest silmanähtavalt paremaks pole läinud.

Niisiis on Euroopa Liit asunud otsima liitlasi mujalt, näiteks on tekkinud tugevam side Jaapaniga (äsja sai allkirjad kaubanduslepe). Iraani tuumaleppe jõus hodmiseks leiti aga abi Moskvast ja Hiinast.

“Alguses pööritasime Trumpi jutu peale silmi, aga nüüd näeme, kuidas see hullumeelsus muutub strateegiliseks,” ütles üks Euroopa Liidu ametnik Reutersile. “Nüüd peamegi otsima uusi partnereid, et oma eesmärke saavutada.”