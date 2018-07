Augustis ei saa Kärdlasse lennata

Lennuettevõte Transaviabaltika teatas, et seoses Kärdla lennuvälja remondiga on augusti teises pooles lennud Hiiumaale tühistatud.

Lennuettevõtte esindaja Rene Must märkis, et 17.-31. augustil on Tallinna-Kärdla-Tallinna lennud tühistatud seoses lennuväljal läbiviidava remondiga.

"Varem selleks ajaks lennupiletid väljuvatele lendudele soetanud reisijatele tagastatakse piletiraha," lisas Must.