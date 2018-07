Sillari advokaadibüroos toimus läbiotsimine

Äripäev 13. juuli 2018, 18:03

Prokuratuur kinnitas, et advokaat Sven Sillari büroos Tallinnas toimus eelmise nädala neljapäeval läbiotsimine ja keskkriminaalpolitsei võttis kaasa kliendi ehk Hubert Hirvega seotud dokumente.

Esialgsetel andmetel ei olnud läbiotsimine seotud advokaadi endaga, vaid kahtlustatavana eeluurimisvangistuses viibiva Hubert Hirvega, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Ametlikult kinnitamata andmetel esitasid politseiametnikud läbiotsimismääruse, millest selgus, et prokuratuur on jälitustegevuse käigus teinud kindlaks, et Hirve lähedased käisid advokaadibüroos väidetavasse kuritegelikku ühendusse kuulumises kahtlustatava mehe kirju lugemas.

Prokuratuuri pressiesindaja teatas, et kohtumääruse alusel toimus vandeadvokaat Sven Sillari büroos läbiotsimine seoses menetluses oleva kriminaalasjaga. "Läbiotsimise eesmärk ei olnud saada juurdepääs advokaadi ja kliendi vahelisele konfidentsiaalsele teabele ning Sven Sillarile milleski kahtlustust esitatud ei ole," selgitas ta.