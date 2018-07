Lubja uues kohtuhoones algab esmaspäeval lõpuks töö

Järgmisel nädalal alustavad Harju maakohus, Põhja ringkonnaprokuratuur ning registrite ja infosüsteemide keskus tööd Lubja tänava uues kohtuhoones, mis pidi valmima juba kevadel.

Uues kohtumajas on eraldi ooteruum kohtuistungil osalevatele tunnistajatele ja kannatanutele, et vältida koos süüdistatavaga kohtusaali ukse taga ootamist. Samuti on uude hoonesse loodud vastava sisustusega ruum laste küsitlemiseks. Kohtusaalidesse on hangitud kuulmisabivahendid vaegkuuljatele ning hoones olevad viidad on varustatud pimedakirjaga.

Harju maakohtu esimees Meelis Eerik andis pressiteate vahendusel teada, et uues kohtumajas loodud tehnilised võimalused, samuti tõsiasi, et lõpuks saab kogu Harju maakohus töötada ühes kohtumajas, mitte kolmes erinevas, võimaldavad kindlasti õigusemõistmise kvaliteeti veelgi tõsta.

Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Taavi Perni sõnul soosib hoone arhitektuurne lahendus asutuste vahelist koostööd. „Ühest küljest tunneme, et asume uues majas eraldi, kuid ometi oleme oluliselt lähemal enda olulistele koostööpartneritele – kohtule ning registrite ja infosüsteemide keskusele. Kuigi iga asutus asub hoones oma tsoonis, jõuame kohtusse vajalikke toiminguid tegema ning dokumente edastama piltlikult ukse lävepakku ületades,“ ütles Pern. „Tänu uue hoone ruumilahendusele ning tehnikalahendustele on võimalik vältida menetlustoimingute käigus kannatanute vahetuid kokkupuuteid süüdistatavatega,“ lisas Pern.