Raadiohommikus: tööjõukriis ja töövaidlused

Äripäev 18. juuli 2018, 15:30

Tööandjad püüavad üha rohkem kohtus põrmustada töövaidluskomisjoni otsuseid. Kohtusse minek on üldjuhul riskantne neile töötajatele, kel puudub sotsiaalne turvavõrk. Mida saab töötaja sellises olukorras teha ja kuidas saab tööandja end kaitsta? Stuudios on ERGO kindlustusseltsi esindaja Maiko Kalvet.

11.00-12.00 „Eetris on Arvamusfestival“. 11. augustil toimub Paides arutelu interneti tulevikust, domeeninimede ja Eesti tippdomeeni .ee vaatenurgast, pealkirjaga "Kas poleks mitte tore omada jätkuvalt kontrolli oma virtuaalse identiteedi üle Internetis?!" ehk Internet 4.0. Domeeninime tähtsus on langemas teenuste- ja rakendustepõhises internetis. Kas trend on pöördumatu või ootavad meid seoses asjade interneti tuleku ja killustunud virtuaalsete identiteetidega ees muutused? Missugune peaks olema .ee homme, arutlevad saates Eesti Interneti Kogukonna ja Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige Henrik Aavik, Zone.ee resident, häkker Peeter Marvet ning filosoofist infoturbeekspert Anto Veldre. Vestlust veab Eesti Interneti Sihtasutuse arendusjuht Timo Võhmar.

13.00-14.00 „Juhtimislabor“. Kas tänapäeval vajab meel samamoodi treenimist nagu keha? Milline on tegelikult mediteerimise mõju ja kui palju tuleb meeleharjutusi teha, et neist kasu oleks? Mismoodi meeleharjutused saavad juhtimisele kaasa aidata? Saatekülalised on kliiniline psühholoog ja teadveloleku õpetaja Anni Kuusik ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Mare Pork. Seekordne juhtimislabor lähtub Daniel Golemani ja Richard Davidsoni äsja ilmunud raamatust „Mediteerimise teadus“. Saatejuht on Signe Rummo.

15.00-16.00 „Kasvupinnas“. Tuleval pühapäeval, 22. juulil, toimub neljandat korda üle-eestiline avatud talude päev. Külastajaid ootavad nii suuremad farmid kui ka väiksemad talud, põnevad loomad ja taimed, vinge põllumajandustehnika, päris talutoit, ekskursioonid, töötoad ja veel palju põnevat. Igal talul on oma programm, milles näidatakse oma talu eripärasid. Tänavu on ennast kirja pannud 286 talu, mis on kuue võrra rohkem kui eelmisel aastal. Stuudios on sellest projektist rääkimas Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse esimees Kerli Ats ja Esko talu peremees Gunnar Eensalu. Saadet juhib Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.