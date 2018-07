Wolt kasvab Eestisse loodud ettevõtte toel

Äripäev 18. juuli 2018, 13:20

Toidukojukande firma Wolt on Eestisse asutatud firma abil kiiresti laienenud.

Soomlaste ettevõtte Wolt asutaja Miki Kuusi asutas kaks aastat tagasi Eestisse ettevõtte Wolt Eesti OÜ ja nüüd on siin kogu Balti äride peakontor, kirjutab e-residentsuse blogi.

"E-residentsus lubas meil kiiremini liikuda," ütles Wolti Baltikumi haldur Liis Ristal. "Ja kiire liikumine on idufirmade jaoks esmatähtis," sõnas ta.

Tallinna kontoris on meeskond kasvanud kümne inimeseni ja siit juhitakse kõigi kolme Balti riigi tegevust. See tähendab, et siitkaudu juhitakse üle 1600 kulleri Balti riikides. Pärast Tallinnas alustamist liiguti edasi Tartusse, Riiga, Vilniusesse ja Klaipedasse.