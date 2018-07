Ainult tellijale

Tallinna börsi juht Kaarel Ots ootab börsi järelevalvekomisjonist taandunud skandaalse Danske endist ettevõtete panganduse juhti Tõnu Vanajuurt tagasi, kui ei alustata uurimist.

Eile kirjutasid Äripäev ja Postimees , et Vladimir Putini kriitik Bill Browder nõuab Eestilt Danske pangas käinud rahapesu uurimist. Kuriteoteates nimetas ta vastutajana ka Tõnu Vanajuurt, kes aastaid tagasi juhtis Danskes personaal- ja jaepanganduse osakonda. Aprillini, mil ta Danskest lahkus, tegeles Vanajuur ettevõtete pangandusega. Eile õhtul saabus teade, et Vanajuur loobub värske meediakajastuse tõttu kohast Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjonis.

Ots on tulevikus valmis Vanajuurele uue võimaluse andma. “Kui peaks juhtuma, et ei tule uurimist ega midagi Tõnu isiku kohta, teeksin talle ettepaneku tagasi tulla. Mul on tema kohta ainult kiidusõnu öelda,” sõnas Ots. “Praegune olukord on võrreldav igasuguste süüdistustega. Kui inimene tunneb, et need võivad tema muudele tegemistele halba varju heita, siis astub ta tagasi, kuniks asjad on klaaritud.”

Kas kuriteoteates on sisu, jääb Otsa sõnutsi otsustada riigiprokuratuurile. “Danske lugu on kerinud, kerinud ja kerinud. Minule tundus pärast esimesi lugusid, et sealt ei ole enam midagi tulemas. Eksisin.”

Prokuratuurile ja rahapesu andmebüroole kuriteoteate esitanud Bill Browder märkis pärast Vanajuure komisjoni liikme kohalt lahkumist, et on õige, kui vastutuse võtavad kõik, kes pigistasid Danskes aastaid käinud rahapesu osas silma kinni või olid sellega seotud. Vanajuur ise on öelnud, et pole valesti käitunud.

Info kogumine

Kui Vanajuur poleks ise kirja teele pannud, lugenuks Ots enda kinnitusel artiklid läbi ja üritanuks lisainfot saada. Kas see tähendanuks Vanajuurele lahkumist, ei osanud Ots öelda.

Aga mis oleks õige? “Väga hea küsimus. Kui meedias ilmub mingi lugu, on see otsus väga kahtepidi võetav – millal on õige tagasi kutsuda komisjonist, et komisjoni töö, mis peaks olema väga objektiivne ja sõltumatu, ning seda ka näima, kannatada ei saaks,” rääkis Ots. “Küsite, kas selle ühe loo põhjal … Ma ei oska vastata.”

Ots tõmbas paralleeli Äripäeva läinud aasta küsimustega, miks rahapesukahtlusega Versobanki juhi kohalt lahkunud Riho Rasmann veel börsi järelevalvekomisjoni kuulub. Otsa sõnul alustasid nad seejärel info kogumisega. “Me ei teadnud väga palju sellest, mis tuli pärast teie ja finantsinspektsiooni kaudu välja.”

Vanajuur langetas tema hinnangul hea otsuse nii enda kui ka börsi ja komisjoni jaoks. “Et poleks kusagilt põhimõtteliselt kinni võtta,” märkis Ots.