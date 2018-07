VIDEO: noored ehitavad nädalaga ideest toote

Valgussensoriga kardin, telefoni laadimise kapp ja keemiatund virtuaalreaalsuses – need on vaid mõned äriideed, mille kallal kooliõpilased sel nädalal Tallinnas töötavad.

Sel nädalal korraldab MTÜ Eesti 2.0 Telliskivi loomelinnakus suvekooli Hüppelaud. Suvekooli on kogunenud ligikaudu 70 noort vanuses 14-19, kes on moodustanud 11 tiimi, millest igaühel on käsil oma projekt, olgu selleks veebisait, virtuaalreaalsus või füüsiline toode.

„Noored on nii andekad, töötahet täis ja nii huvitavaid mõtteid on neil,“ ütles projekti eestvedaja, Eesti 2.0 tegevjuht Ede Schank Tamkivi ning lisas, et tase on tugevam kui möödunud aastal, sest paljud noored osalevad juba teist korda.

Noori on nädala jooksul juhendanud Markus Villig, Taavet Hinrikus, Hardi Meybaum jt.