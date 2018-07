Juhita veokid jõuavad liiklusesse

Äripäev 27. juuli 2018, 13:02

Saksamaal A9 kiirteel Müncheni ja Nürnbergi vahel hakkavad tegema kolm reisi päevas Schenkeri mehitamata MANi veokid ning Lidl plaanib hakata Rootsis kasutama mehitamata elektriveokit T-pod.

Juhita veok liigub eessõitva veoki sabas ning on elektrooniliselt sellega ühendatud, kirjutab logistikauudised.ee. Juhita veok “istub” eessõitjast 15 meetri kaugusel, samas kui tavaline vahemaa on veoautodel ca 50 meetrit.

Saksamaa transpordiminister Andreas Scheuer usub, et säärane truck platooning on kasulik igas mõttes – suurendab vedaja kasumlikkust ning vähendab keskkonnakahju. Väiksem tuuletakistus vähendab kütusekulu kümne protsendi võrra, see aitab kokku hoida umbes 3 liitrit diislikütust 100 kilomeetri peale.

Rootsis käivitas aga Einride-nimeline tehnoloogiaettevõte projekti, mille tulemuseks on isejuhtiv veok Einride T-pod, mis väidetavalt on samuti küps tänavale saatmiseks. Lisaks mitmesugustele autonoomsetele juhtimissüsteemidele on see varustatud ka kaugjuhtimissüsteemiga. Sõiduki aku mahutab 300 kWh energiat, millest peaks piisama ligi 200 km läbimiseks.