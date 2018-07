Putin kutsus Trumpi Moskvasse

Kui alles hiljaaegu näitas USA president Donald Trump üles huvi kutsuda Venemaa riigipea Vladimir Putin külla Washingtoni, siis täna teatas Putin, et ootab Trumpi hoopis Moskvasse.

Putin ütles, et nii tema kui ka Trump on valmis pidama edasisi kõnelusi, ent aeg ja koht peavad mõlemale sobima. Putin märkis, et telefonikõned pole kahe osapoole koostöö jaoks piisavad ning nad peavad kohtuma, et arutada näiteks Iraani tuumaleppe või Lähis-Ida konfliktide üle.

„Rääkides meie kohtumistest, siis ma mõistan väga hästi, mida president Trump mõtles. Ta soovib edasisi kohtumisi ning ma olen selleks valmis. Meil peavad olema selleks vastavad tingimused, kaasa arvatud meie riikides,“ ütles Putin. „Me oleme seesugusteks kohtumisteks valmis. Me oleme valmis kutsuma president Trumpi Moskvasse. Tal on kutse juba olemas, ma ütlesin seda talle,“ lisas Putin ja lisas, et ta on valmis minema ka Washingtoni, ent rõhutas veel kord, et selleks peavad siiski olema õiged tingimused.

Mäletatavasti kohtusid Trump ja Putin mõni aeg tagasi Helsingis. Trumpi on nimetatud sealjuures kohtumise selgeks kaotajaks, teda on materdatud nii kodumaal kui ka rahvusvaheliselt, sealjuures on ta saanud pragada ka oma toetajatelt.