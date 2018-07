Kaju: valimistel kerkivad maksuküsimused teravamalt üles

Ainult tellijale

Priit Pokk 29. juuli 2018, 15:34

„Ma usun, et võrreldes eelmiste valimistsüklitega võib majanduse teema ja seda just nimelt maksude nurga alt tulla teravamalt üles,“ sõnas poliitika.guru toimetaja ja suhtekorraldaja Andreas Kaju Äripäeva raadio saates „Kuum tool“.

"Lühidalt on küsimus selles, kui palju inimesi avastab ennast kuu aega enne valimisi, et nad peavad juurde maksma - kas see on näiteks 70 000 või 100 000, mis on mingid (pakutud) numbrid. See võib valimiseelset meeleolu palju mõjutada ja loob soodsa pinnase ka selle teemalise debati püstipanekuks," lausus Kaju.

Eesti Päevalehe ajakirjanik Urmas Jaagant lisas, et deklaratsioonide tulemuste selgumisel ning valimiste käigus saab seega näha, kuidas uus tulumaksusüsteem inimestele tegelikult meeldib.

„Kui me veidi küll lihtsustame, siis mis see muud ikka on kui astmeline tulumaks,“ lausus Jaagant. „Seekord taheti teha ümber nurga ja natuke kilega katta, mis ei paista väga hästi läbi, aga me saame ikkagi mingi pildi ette, kuidas inimesed sellisesse asjasse tegelikult suhtuvad ning meil on võrdlusmoment.“

Valikut jagub

Kaju sõnas veel, et tulevaste riigikogu valimiste puhul ei tohiks valiku puudumine olla kindlasti põhjus koju jäämiseks. „Eesti valija jaoks on täna väga ilus aeg ja eriti ilus saab see olema just 2019. aasta märtsis, kus valik on ilmselt väga lai,“ ütles Kaju. „Reeglina on see demokraatia seisukohast hea.“

Jaagant märkis, et võrreldes eelmiste valimistsüklitega tõotab seekordsed riigikogu valimised tulla erinev selle poolest, et meil ei ole valitsuse moodustaja selge ehk kellele annab president volitused koalitsiooni loomiseks. „See seab erakonnad väga suurde pingesse ning ühel hetkel võib kaasa tuua olukorra, kus oma eesmärgi saavutamiseks võidakse hakata vahendeid vähem valima.“

Kaju lisas, et konkurents on igati pidi tihedam kui varem. "Kõik variandid erinevatest koalitsioonidest on sisuliselt võimalikud, mis teeb poliitikahuvilise elu igas mõttes huvitavamaks."

Saade „Kuum tool“ vaatas etteulatuvalt, milline võiks tulla poliitika sügishooaeg ning mille poolest tõotab see valimistsükkel erineda eelmistest.