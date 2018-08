Raadiohommikus: Eesti esirikkuritest ja Playtechi allakäigust

Äripäev 07. august 2018, 15:56

Homme avaldab Äripäev Eesti rikaste kõigi aegade TOPi. Millega on tegu ja mis sellest edetabelist leida võib, selgitab stuudios Äripäeva uudistetoimetuse juht Viivika Rõuk.

Juttu tuleb ka sellest, miks Eesti pensionärid on paremad kui Soome omad ja miks on sel sügisel oodata eriti võigast valimiskampaaniat. Stuudios on Eliisa Matsalu ja Liis Amor.

Peale selle räägib meile uudistetoimetuse ajakirjanik Pille Ivask, miks on Eesti suurima tarkvarafirma Playtechi käekäik viimasel aastal aina allapoole läinud. Samuti helistame maaeluministeeriumi põllumajanduse- ja maaelupoliitika asekantslerile Marko Gorbanile, et küsida, kuidas kavatseb ministeerium tööle saada saagikindlustuse idee, mida senimaani pole põllumehed teps mitte tahtnud, kuid mille jaoks järgmisel aastal riigieelarvest 2 miljonit eurot antakse.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Viimasel ajal on sagenenud kohtuvaidlused sotsiaalmeedia postituste ja isikuandmete avaldamise üle ning au teotamise eest makstavad hüvitised on suurenenud. Need kolm trendi iseloomustavad Triniti advokaatide Karmen Turki ja Maarja Pildi sõnul praegu Eestis meediavaidlusi. Sellest ka saates kõneldakse, saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 "Delovõje ljudi"*. Saates on külas Katariina Holm, kelle tee investoriks on õpikunäide. Tema esimene samm oli minna raamatukokku, kus haaras just investeerimisõpiku järele. Allutanud oma raha rangele raamatupidamisele, sai esiti kõrvale panna vaid 10 krooni kuus – ühe hamburgeri hind. Saade oli esmakordselt eetris jaanuaris. Saatejuht on Dmitri Fefilov.

15.00–16.00 "Fookuses". Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja Ingrid Teinemaa ja Gaasivõrkude juhatuse esimees Roman Bogdanovitš selgitavad saates, kui teadlikud on inimesed kodudes ja ettevõtetes gaasiohutusest ja milliseid levinumaid vigu gaasiseadmete kasutamisel tehakse. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

* – kordussaade