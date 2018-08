Valitsus toetab kellakeeramise lõpetamist

Eesti valitsus toetab Euroopa Liidu liikmesriikides iga-aastase suve- ja talveajale ülemineku lõpetamist.

Kellakeeramise olulisemateks põhjendusteks on olnud energia kokkuhoid ja liiklusohutus, kuid kaasaegsed energiatõhusad lahendused ei anna kellakeeramisega enam energiasäästu ning rahvusvahelistes uuringutes puuduvad üheselt kindlad tõendid kellakeeramise ja liiklusõnnetuste arvu vahelisest seosest, leiab valitsus.

Kellakeeramise võimalikku negatiivset mõju tervisele on näidanud uuringud, mille järgi tekitab see une- ja keskendumisprobleeme. Seda, kas eelistada üleminekut talve- või suveajale, praegu veel otsustada ei saa.

Euroopa Liidus lõpetatakse suveajale üleminek, kui enamik liikmesriikidest annab selleks toetuse ning juhul, kui leitakse üksmeel, et muutus toimub kogu Euroopa Liidus.

Idee lõpetada Euroopa Liidu liikmesriikides suve- ja talveajale üleminek kerkis eelmise aasta juunis Soome kodanikualgatusest, kui Soome parlamendile saadeti pea 70 000 allkirjaga pöördumine suveaja kaotamiseks. Pöördumise põhjuseks oli negatiivne mõju tervisele suveajale üleminekul.