Seeder kergitas saladuskatet Isamaa valimislubadustelt

Isamaa tahab muuta maksusüsteem ettevõtjasõbralikumaks, ent maksurevolutsiooni ei luba. Samuti seisab erakond konservatiivse sisserände- ja tööjõupoliitika eest.

Senimaani on erakondadele ette heidetud, et ükski erakond ei ole senimaani oma lubadustega kõnetanud just ettevõtjaid , vaid on suunanud oma lubadused laiemale massile ja rõhunud vaesuse vähenemisele.

Seeder lubab, et nende erakond tuleb valimislubadustega välja alles siis, kui on valimisprogramm täielikult kokku pandud. Nimelt ei soovi Seeder erinevatelt teistest erakondadest loosungeid välja hüüda enne, kui nad pole suutnud välja pakkuda ka võimalikele kuludele katteallikaid. Plaan on programm ja valimisnimekirjad kinnitada septembris.

„Kõikidele ettevõtjatele see kindlasti meelt mööda pole, kuid me oleme arvamusel, et odaval tööjõul põhinev ettevõtlus ei ole pikas plaanis konkurentsivõimeline,“ ütles erakonna esimees Helir-Valdor Seeder.

„Ka vaesuse vähendamine peaks ettevõtjaid kõnetama, see on Eesti ühiskonnale väga oluline,“ ütles Seeder. Kuigi selgeid lubadusi ta veel andma ei kippunud, ütles Seeder, et kindlasti on Isamaal ideid, mis on ettevõtjatele meelt mööda, ent on ka sõnumeid, millega peavad nad ettevõtjatega piiki murda.

Näiteks on Isamaal kindel plaan üle vaadata, mida annab teha bürokraatia vähendamises ja lihtsustamises. Samuti tahavad nad üle vaadata maksusüsteemi. „Kindlasti ei tule maksusüsteemis revolutsiooni, kuid üht-teist on võimalik ettevõtjasõbralikumaks muuta küll,“ ütles ta.

Üks asi on aga Seederi sõnul kindel – Isamaa on erakond, kes toetab konservatiivset immigratsiooni- ja tööjõupoliitikat. „Kõikidele ettevõtjatele see kindlasti meelt mööda pole, kuid me oleme arvamusel, et odaval tööjõul põhinev ettevõtlus ei ole pikas plaanis konkurentsivõimeline. Sellist poliitikat me kindlasti ei toeta,“ ütles ta, ent rõhutas, et kindlad ettepanekud käib erakond välja sügisel.

Praeguseks saab Seeder vaid kinnitada, et kindlasti läheb Isamaa valimisprogrammi idee, et Eesti haridussüsteem tuleb juba lasteaiast alates muuta ükskeelseks ehk eestikeelseks. Valimisprogrammis kavatseb erakond välja tuua idee ajakava ja ka ressursi, et pilt oleks terviklik.

Erakond on arutanud ja immigratsiooni- ja kodanikupoliitika teemat, ent ettepanekud ootavad Seederi sõnul veel selget kirjapanemist. Järgmiseks kavatseb erakond arutada julgeoleku- ja riigikaitse küsimusi, seejärel pensioni- ja maksusüsteemi üle.

Kritiseerib teisi erakondi

Seeder rääkis, et praegu on võimatu ka teiste erakondade valimislubadusi kommenteerida, kuna ei ole ju üldse teada, millise lubadusega midagi täpsemalt kaasneda võib. „Näiteks on Keskerakond käinud välja erakorralise pensionitõusu idee. Aga siiamaani pole avalik, milline katteallikas on. Kus see raha siis tuleb? Vähendate õpetajate palku? Või vähendatakse peretoetusi või tõstetakse maksukoormust?“ rääkis Seeder.

Peale selle teatas Keskerakond nädalavahetusel, et plaanivad tõsta esimese ja teise lapse toetusi ja anda soodsalt krediiti noortele peredele eluaseme rajamiseks. „Aga millistel tingimustel? Kas siis tagatised väiksemaks või intressid väiksemaks? Millisest mahust me üldse räägime, kellele see mõeldud on? Kust see raha tuleb? Seda me ei tea,“ ütles Seeder.

„Võib-olla on need Keskerakonnal head mõtted, aga kui katteallikaks on maksukoormuse tõus, siis ei saa ju Isamaa neid ideid toetada. Kui on mõni mõistlik allikas, siis muidugi toetame lastetoetuste ja pensioni tõusu,“ lisas ta.

Reformierakond on mõned katteallika ideed oma lubadustele välja käinud, kuid need pole Seederi sõnul sugugi piisavad. Näiteks lubasid Kaja Kallas ja Aivar Sõerd, et üheks tulumaksuvabamiinimumi süsteemi üheseks muutmise ja aktsiiside langetamise ideede katteallikaks on Linnahalli renoveerimise ära jätmine. „See on ju ühekordne investeering! Kui me alandame makse ja vähendame riigi tulusid, siis peab ka katteallikas olema iga-aastane,“ ütles Seeder.

Tema sõnul on ka Reformierakonna jutud bürokraatia vähendamisega saadavast kokkuhoiust väga abstraktne. „Selle pealt ei ole võimalik hoida kokku sadu miljoneid eurosid,“ ütles ta. „Kui on, siis tuleks ka kohe näidata, milline ministeerium ja asutus selle jaoks likvideeritakse,“ lisas ta.