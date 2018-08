Suurhaiglatel seisab kontodel 101 miljonit eurot

Finantsanalüütik ja "maksuterminaator" Ardo Ojasalu analüüsis Eesti tipphaiglate raamatupidamisi aastast 2013-2017 ega mõista, miks kogutakse arvetele miljoneid eurosid, selle asemel, et rohkem ravida.

"Raha on haiglatel nii palju, et sellega ei osata midagi peale hakata," avastas Ojasalu. 2017. aastal "vedeles" kuue haigla kontodel kokku 101 miljonit eurot, vahendas Eesti Ekspress.

Ojasalu täheldas, et "seisva" raha hulk aastatega aina kasvab, võrreldes 2015. aastaga on suisa kahekordistunud. Sellal, kui haigekassa pidi otsa vaatama 2015. aastal 18,5 miljoni euro suurusele miinusele, lisandus kuue suurhaigla pangaarvetele üle 20 miljoni euro, kirjutab Ekspress.

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH): viie aastaga on raha kasvanud kaheksa korda ehk 5 miljonilt 43-le.

SA Tartu Ülikooli Kliinikum (TÜK): 16,5 miljonilt eurolt kasvanud 44,5 miljoni euroni.

SA Pärnu Haigla: viie aastaga raha kasvatanud 1,4 miljonilt 6,6 miljonile.

SA Ida-Viru Keskhaigla: 0,6 miljonilt 5,5 miljonile eurole.

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH): 0,5 miljonilt 2,3 miljonile eurole.

AS Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK): kahanes 420 000 eurolt 64 000 euroni.

Eelmise aasta lõpetas haigekassa umbes 2miljonilise auguga, samal ajal lisandus haiglate arvetele üle 15 miljoni euro, märgib Ekspress.

