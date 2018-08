Ainult tellijale

Juba pikemat aega suure maksuvõlaga haigla PJV Hooldusravi, mis kuulub ekspoliitik Anders Tsahknale, suutis sel nädalal oma maksuvõlga vähendada pea 700 000 euro võrra. Veel nädal tagasi ulatus võlg pea miljoni euroni.

Augustis ostis kinnistu lõpuks ära värskelt asutatud ettevõte Tolos OÜ, mis kuulub Paul-Kristian Padrikule. Delfi andmetel on Padrik maksuvõlas PJV Hooldusravi juhatuse liikme Lee Padriku poeg, kes on omakorda Anders Tsahkna õde.

Osa võlga suudeti maksta sellega, et lõpuks leiti ostja PJV Hooldusravi maksuvõla tagatiseks olevale kinnistule Pärnu-Jaagupis, kus pakutakse samuti hooldusravi teenust. Juunis kirjutas Äripäev, et PJV Hooldusravi saneerimist tabasid valusad löögid – võla tagatiseks oleva kinnistu müük võla katteks ebaõnnestus, sest kinnistut koormab ammune väga odav üürileping, mis on sõlmitud ebamõistlikel tingimustel.

PJV Hooldusravi on saneerimisel eelmisest aastast. Üks saneerimise õnnestumise tingimus on olnud lootus, et haigla saab haigekassa õendusabiteenuse hankel senisest suurema lepingu. Sellega ei ole aga absoluutselt nõus mitu Tsahkna konkurenti, kes on hanget alates maikuust vaidlustanud. Juuli lõpus rääkis Hiiu Ravikeskus SA juhatuse liige Kaidi Vainola, et tegu on väga ebaausa olukorraga – üks haigla lihtsalt ei maksa makse, aga võib ikka teistega konkureerida.

Vainola sõnul soosib haigekassa oma õendusabiteenusega Tsahkna haiglat, kuna on hankesse sisse kirjutanud, et saneerimisel ettevõte on hankele üldse lubatud. Kuidas aga haigekassa kontrolliks oma partneri maksekäitumist, jääb Vainola sõnul selgusetuks. "Ma arvan, et meie ei oleks saanud nii pikalt maksuvõlaga toimetada," ütles Vainola, kellele tundub, et haigekassa soosib PJV Hooldusravi, kuna neil on lihtsalt soojemad suhted.

Maksuamet survestab

PJV Hooldusravi juhatuse liige Lee Padrik tunnistas juulis Äripäevale, et haigla suhtleb intensiivselt maksuametiga, et asjad korda saaks. Paraku ei ole maksuamet Padriku sõnul kompromissiks valmis – haiglalt nõutakse, et võlg makstaks korraga ära. "Maksegraafikuid nad näha ei taha," märkis Padrik. "Maksuametilt on tulnud negatiivsed otsused, kuid vaatamata sellele me ikka püüame," lisas ta.

Padriku sõnul on PJV Hooldusravile vaid positiivne, et Hiiu Ravikeskus hanget aina vaidlustab, sest nii saavad nad maksuvõla tasumiseks aega juurde. "Praeguses olukorras on aeg meile oluline," ütles ta.