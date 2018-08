Raadiohommikus: Porto Franco ja tehisintellekt

Äripäev 21. august 2018, 17:41

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis tuleb teiste seas juttu sel nädalal nurgakivi saavast Eesti suurimast ehitustandrist Porto Francost ning tehisintellekti kasutamise võimalustest tööjõukulude kasvu käes vaevlevates Eesti ettevõtetes.

Hommikuprogrammi veavad Meelis Mandel ja Birjo Must.

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Seekord räägime konkurentsiõigusest, täpsemalt konkurentsireeglite järgimise programmist, mis aitab ettevõtetel konkurentsiõiguse riske hinnata ja maandada. Mida programm endast kujutab ja millise osa peaks konkurentsireeglite järgimine moodustama ettevõttekultuurist, sellest räägib advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Tanel Kalaus. Saatejuht Liis Amor.

13.00-14.00 "Ärikliendid roolis". Peagi algaval Rail Balticu ehitusel veetakse eelduste kohaselt ca 300 000 koormat liiva ja kruusa aastas, mis tähendab kokku ligi miljonit paberil veoselehte. E-veoselehtedele üleminek lähitulevikus on vältimatu ning nagu näitab metsavedude positiivne kogemus, siis ka igati teostatav. Kui kaugel on e-veoselehtede hetkeseis praegu, kas kogu riigisisese transpordi elektrooniliseks muutmine on reaalne ja kui, siis millal?

Neil ja teistel teemadel arutlevad Eesti Autoettevõtete Liidu tegevjuht Villem Tori, OÜ Alonewolf ja Eesti Autoettevõtete Liidu juhatuse liige Andrus Laul ning e-veoselehe arendaja, OÜ Thorgate kaasasutaja Ivar Merilo. Saatejuht on Tõnu Tramm.

15.00-16.00 „Fookuses“. 29. augustil 15 aastat tagasi tutvustati maailmale Skype'i. Saate esimeses pooles räägime Skype'i ühe asutaja Ahti Heinlaga, kuidas Skype on teda ennast ja ka ettevõtlusmaailma muutnud. Saate teises pooles räägib Skype'i kunagine juht Sten Tamkivi oma kogemustest. Saadet veab Gerda Triin Hääl.